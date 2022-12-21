Морські постачання нафти з Росії обвалилися в перший повний тиждень санкцій G7, спрямованих на обмеження доходів Москви через її повномасштабне вторгнення до України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Заборона ЄС на імпорт російської сирої нафти морем, яка набула чинності 5 грудня, закрила найближчий до Москви нафтовий ринок, який займав приблизно половину поставок країни на початку року. За винятком невеликого обсягу, поставленого до Болгарії, морські потоки російської сирої нафти до блоку повністю зупинені, як і планувалося.

Заборона, разом із пов’язаним обмеженням ціни, створила труднощі для вантажовідправників, які прагнуть перевозити сиру нафту з Чорного моря в Середземне, оскільки Туреччина вимагала спеціального підтвердження страхування, перш ніж дозволити суднам проходити через Босфор і Дарданелли.

Так, на першому повному тижні обмеження експорт нафти з портів РФ скоротився на 56% проти показника попереднього тижня. Експорт російської нафти став найнижчим з початку 2022 року, скоротившись з 3,4 млн барелів на добу в перший тиждень грудня до 1,6 млн другого. Перевезення російської нафти через Чорне море з Новоросійська скоротилися втричі, з балтійських портів – майже наполовину, з Мурманська – на третину, тоді як з тихоокеанських портів – у 2,7 раза.

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Обсяг російської нафти, яка постачається до ЄС, тепер знизиться на 90%.

Обсяг сирої нафти на суднах, що прямують до Китаю, Індії та Туреччини, трьох країн, які виявилися єдиними значними покупцями переміщених російських поставок, а також обсяги на суднах, які ще не вказали кінцевий пункт призначення, впали за чотири тижні до 16 грудня в середньому 2,53 мільйона барелів на день. Хоча це більш ніж у чотири рази перевищує обсяг, поставлений за чотири тижні безпосередньо перед вторгненням Росії в Україну наприкінці лютого, це вперше за п’ять тижнів, що кількість впала. Впали також надходження до військової скарбниці Кремля.

Одночасно з європейським ембарго набув чинності штрафний інструмент G7 – гранична на морські постачання російської нафти на рівні 60 доларів за барель. Нафта російської марки Urals коливається на рівні 60-65 доларів за барель. Але цей захід не є марним, його слід розглядати як “систему, за допомогою якої можна стратегічно підвищувати тиск на Росію, знижуючи цінову стелю”, заявив DW експерт з енергетичної політики аналітичного центру Bruegel у Брюсселі Сімоне Тальяп’єтра.

Набуло чинності обмеження ціни на російську нафту, узгоджене країнами G7 з метою зменшити обсяги прибутків РФ, і, відповідно, фінансів для ведення війни проти України.

Зауважимо, що у Кремлі вкотре за цей рік кардинально помилилися щодо оцінки ситуації. Прогнози, згідно з якими запровадження 5 грудня ембарго Євросоюзу та стелі цін G7 на нафту з Росії призведуть до різкого зростання нафтових котирувань, не виправдалися.

Флагман російської сирої нафти, марка Urals, цього місяця так і продавалася з великими знижками – після рішення ЄС щодо заборони імпорту з РФ, тоді як домінуючий покупець, Індія, купувала барелі за ціною значно нижче 60 доларів, узгодженої Заходом.