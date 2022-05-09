Про це повідомляє німецьке видання Welt.

Як відомо, 5-й пакет антиросійських санкцій, про які ЄС оголосив 8 квітня, містив заборону 2 873 російським торговим суднам заходити в порти ЄС.

Однак країнам Європейського Союзу дозволялося робити виключення, які зокрема стосуються перевезення харчових продуктів, медичного транспорту та імпорту енергоносіїв. Але Єврокомісія попередила: члени ЄС повинні дотримуватися виключень в обмеженій мірі та жорстко їх регламентувати.

Наразі ж експерти бачать що ні про які жорсткі заходи не йдеться: російський нафтовий бізнес продовжує процвітати. Нафтові угоди “Роснафти” та “Лукойлу” все ще проходять через європейські порти без перешкод.

Імпорт російської нафти й досі залишився на довоєнному рівні. З початку російського вторгнення з країни щоденно експортувалося 4,5 млн барелів сирої нафти на суму близько 509 млн доларів.

Найбільше сприяє цьому Греція: в той час, як багато нафтових компаній і дилерів ЄС та США припинили контакти з російськими операторами, грецькі судновласники розширюють свій бізнес у Росії.