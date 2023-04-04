За словами міністра енергетики України Германа Галущенко, відновлення експорту електроенергії до європейських країн дозволить Україні отримувати до 70 мільйонів доларів прибутків щомісяця.

Про це йдеться на сайті урядового порталу.

“Ми пройшли найскладнішу зиму за всю історію нашої держави. Настало потепління, зменшилося споживання електроенергії в цілому в системі, і ми маємо резерви в генерації. Тому питання відкриття експорту вже розглядається. Це буде дуже важливий ресурс для підтримки відбудови знищеної або пошкодженої енергетичної інфраструктури”, – пояснив Галущенко.

Також він додав, що відповідно до рішення ENTSO-E Україна має можливість експортувати до 400 МВт, водночас є потенціал експортувати і більші обсяги електроенергії. У разі зміни ситуації на внутрішньому ринку експорт буде припинено і всі потужності знову переорієнтуються на українських споживачів.

Зазначено, що відновлення експорту – взаємовигідний процес: українська економіка залучає додатковий фінансовий ресурс, а Європа знижує залежність від російських енергоресурсів.

Крім того, Галущенко наголосив, що країни ЄС мають продовжувати тиск на Росію на енергетичних ринках, втримати санкції щодо російського енергетичного сектору і розширити їх на ядерну галузь країни-агресора.

До того ж очільник Міненерго зауважив, що все ще залишається залежність від російського ядерного палива в деяких країнах ЄС. Проте, за його словами, ідея санкцій є “досить болючою” для них.

Нагадаємо, що 29 березня Німецька східна бізнес-асоціація та Міністерство енергетики України підписали меморандум про сприяння проєктам із “зеленого” відновлення українського енергосектору.