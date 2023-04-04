Про це йдеться на сайті урядового порталу.
“Ми пройшли найскладнішу зиму за всю історію нашої держави. Настало потепління, зменшилося споживання електроенергії в цілому в системі, і ми маємо резерви в генерації. Тому питання відкриття експорту вже розглядається. Це буде дуже важливий ресурс для підтримки відбудови знищеної або пошкодженої енергетичної інфраструктури”, – пояснив Галущенко.
Також він додав, що відповідно до рішення ENTSO-E Україна має можливість експортувати до 400 МВт, водночас є потенціал експортувати і більші обсяги електроенергії. У разі зміни ситуації на внутрішньому ринку експорт буде припинено і всі потужності знову переорієнтуються на українських споживачів.
Зазначено, що відновлення експорту – взаємовигідний процес: українська економіка залучає додатковий фінансовий ресурс, а Європа знижує залежність від російських енергоресурсів.
Крім того, Галущенко наголосив, що країни ЄС мають продовжувати тиск на Росію на енергетичних ринках, втримати санкції щодо російського енергетичного сектору і розширити їх на ядерну галузь країни-агресора.
До того ж очільник Міненерго зауважив, що все ще залишається залежність від російського ядерного палива в деяких країнах ЄС. Проте, за його словами, ідея санкцій є “досить болючою” для них.
Нагадаємо, що 29 березня Німецька східна бізнес-асоціація та Міністерство енергетики України підписали меморандум про сприяння проєктам із “зеленого” відновлення українського енергосектору.
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