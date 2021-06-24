Починаючи з 2014 року, експорт українських товарів до Європейського Союзу збільшився на 60%.

Про це поінформувала сьогодні під час презентації підсумків виконання Угоди в.о. заступника генерального директора урядового Офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Марина Неліна.

“Ріст експорту з початку тимчасового застосування Угоди про асоціацію у 2014 році склав 60%” – наголосила вона.

У представленій Неліною інфографіці вказано, що питома вага торгівлі товарами з ЄС складає 40,7% від загального обсягу зовнішньої торгівлі України.

Також зазначається, що Євросоюз став найбільшим торговельним партнером України.

У структурі експорту до ЄС переважають зернові, олійні культури та олії. Також зростає експорт низки інших аграрних та харчових продуктів.

“Дуже активно відбувається гармонізація стандартів як у технічній сфері, так і в аграрній” – повідомила Неліна.

Так, 4161 стандарт було приведено у відповідність до європейських норм.

Як відомо, підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відбувалося в два етапи.

21 березня 2014 року під час позачергового саміту Україна – ЄС було підписано політичну частину Угоди та Заключний акт саміту.

А 27 червня 2014 року в ході засідання Ради ЄС п’ятим президентом України Петром Порошенком та керівництвом Європейського Союзу було підписано економічну частину Угоди.

16 вересня 2014 року Верховна Рада України та Європейський парламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

1 вересня 2017 року після тривалого процесу ратифікації усіма державами-членами Угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності у повному обсязі.