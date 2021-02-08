Експорт з Великобританії в ЄС знизився на 68% після торговельної угоди щодо Brexit

Експорт з Великобританії до Європейського союзу впав на 68% в січні, оскільки торгівля була порушена після закінчення перехідного періоду після виходу Великобританії з Європейського союзу.

Про це свідчать дані торгової організації, що представляє перевізників, пише агентство Reuters.

Уряд Великобританії поки не підтвердив дані і заявив, що порушення на кордоні були мінімальними з тих пір, як країна завершила свій вихід з європейського блоку в 2020 році.

З початку року підприємствам і перевізникам довелося адаптуватися до нових торговельних угод, включаючи нові системи для компаній і посадових осіб в Північній Ірландії, яка входить до складу Великобританії.

Уряд заявив, що взаємодіє з сектором і не визнає цифру, надану з експорту.

“Завдяки напруженій роботі перевізників і трейдерів по підготовці до змін, порушення на кордоні досі були мінімальними, і вантажні перевезення тепер наблизилися до нормального рівня, незважаючи на пандемію COVID-19”, – йдеться у заяві.