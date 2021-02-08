Covid-19 Україна

оновлено 08.02.2021 о 12:01

Всього:

1246990 (+2141)

Хворіють:

147603 (+2141)

Вилікувались:

1075743 (+2697)

Померло:

23644 (+47)

13:14 Twitter верифікував акаунт МЗС РФ в окупованому Криму
13:00 Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу відкинув звинувачення в корупції на свою адресу
12:50 На українцях не експериментуватимуть російською вакциною, – Зеленський
12:33 Зеленський: «Вакцинація в Україні має охопити щонайменше половину населення»
12:24 Експорт з Великобританії в ЄС знизився на 68% після торговельної угоди щодо Brexit
11:46 На Столичному ринку напали на журналістів «Великого Києва»: поліція відкрила провадження
11:38 Ціна на електроенергію в Україні злетіла на 18% після аварійних зупинок ТЕС
10:44 США мають намір повернутися до Ради ООН з прав людини — AP
08:50 За минулу добу в Україні зафіксовано 2141 новий випадок COVID-19
08:23 Мультиплікатор Хаяо Міядзакі занудьгував на пенсії і знову почав знімати
07:57 8 лютого 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:28 8 лютого в Україні прогнозуються сніг, хуртовини, на півдні до +12°C
00:00 Опубліковано документальний фільм The New York Times про Брітні Спірс

07 лютого

23:33 Помер 100-річний ексдержсекретар США Джордж Шульц
22:59 Ілон Маск поділився новим фото з сином
21:56 Paramount запускає у виробництво пріквел серіалу «Єллоустоун»
21:29 Кравчук закликав українських військових жорстко реагувати на обстріли бойовиків
20:34 Снігопад у Нідерландах: скасували десятки авіарейсів і зупинили потяги
19:57 На Україну насувається негода: поліція просить водіїв утриматися від поїздок
18:56 У «Борисполі» іноземець намагався вивезти 2 валізи рецептурних препаратів Pfizer
18:29 Рекорд: 70-річний британець самотужки перетнув на човні Атлантику
17:56 Президент Литви назвав зміни до Конституції, ініційовані Порошенком, історичними
17:28 Ілон Маск зайнявся написанням книги про Tesla і SpaceX
16:55 В Індії з гір зійшов льодовик: виявлено 10 тіл
16:02 Радник Трампа розповів, як добре колишньому президенту живеться без соцмереж
14:58 У Гімалаях зійшов льодовик, 150 людей зникли безвісти
13:57 У США розробили нанолінзи, які покращують якість телефонних знімків
13:29 Вакцина AstraZeneca погано захищає від південноафриканського штаму COVID-19: дослідження

Експорт з Великобританії в ЄС знизився на 68% після торговельної угоди щодо Brexit

Експорт з Великобританії до Європейського союзу впав на 68% в січні, оскільки торгівля була порушена після закінчення перехідного періоду після виходу Великобританії з Європейського союзу.

Понеділок, 8 лютого 2021, 12:24

Про це свідчать дані торгової організації, що представляє перевізників, пише агентство Reuters.

Уряд Великобританії поки не підтвердив дані і заявив, що порушення на кордоні були мінімальними з тих пір, як країна завершила свій вихід з європейського блоку в 2020 році.

З початку року підприємствам і перевізникам довелося адаптуватися до нових торговельних угод, включаючи нові системи для компаній і посадових осіб в Північній Ірландії, яка входить до складу Великобританії.

Уряд заявив, що взаємодіє з сектором і не визнає цифру, надану з експорту.

“Завдяки напруженій роботі перевізників і трейдерів по підготовці до змін, порушення на кордоні досі були мінімальними, і вантажні перевезення тепер наблизилися до нормального рівня, незважаючи на пандемію COVID-19”, – йдеться у заяві.

  • 30 грудня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписав торговельну угоду з Європейським союзом. Документ врегульовує торговельні відносини між Сполученим Королівством та ЄС після завершення Brexit.
  • За годину до 2021 року Велика Британія остаточно втратила статус держави-члена Європейського Союзу та вийшла з єдиного ринку.
Теги: Brexit, торговое соглашение, ЕС, экспорт

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook