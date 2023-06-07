За 44-ий тиждень роботи "зернового коридору" з 29 травня по 4 червня 2023 року через морські порти Одеської області було експортовано 395,6 тис. т агропромислової продукції, що на 78% більше відвантажень цим каналом, ніж попереднього тижня.

Джерело: пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.

Кількість кораблів, що були завантажені за минулий тиждень, становила 7 одиниць, що на 3 одиниці більше попереднього тижня. Ці судна завантажені, але вони ще не пройшли необхідну інспекцію для продовження руху далі до клієнтів та очікують її.

Як зазначається, хоча показники відвантажень “зерновим коридором” і зростають, однак вони продовжують залишатись дуже низькими. Російська сторона весь час змінює принципи відбору суден, які проходять інспекцію на вхід в одеські порти, штучно затримуючи його роботу. За попередній тиждень інспекцію на вхід пройшло лише 6 суден.

Найбільші обсяги експорту протягом 44-го тижня роботи “зернового коридору” становили:

кукурудза (60% експорту за цей період);

пшениця (25%);

макуха соняшникова (15%).

Наголошено, що українська продукція попрямувала лише в 2 країни: Китай та Іспанія.

“Всього з початку роботи “зернового коридору” з 1 серпня 2022 року по 4 червня 2023 року вдалося експортувати 31 млн т продукції АПК нашим іноземним партнерам”, – підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, заступник глави Міністерства закордонних справ РФ Сергій Вершинін заявив, що в Росії не бачать перспектив для продовження “Чорноморської угоди”, яка дозволяє безперешкодне транспортування зерна з українських портів.

Натомість міністр аграрної політики України Микола Сольський запевнив, що Україні вдасться продовжити експорт зерна через Чорне море без підтримки Росії, якщо Москва вийде з “Чорноморської ініціативи”.