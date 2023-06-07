Джерело:  пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.

Кількість кораблів, що були завантажені за минулий тиждень, становила 7 одиниць, що на 3 одиниці більше попереднього тижня. Ці судна завантажені, але вони ще не пройшли необхідну інспекцію для продовження руху далі до клієнтів та очікують її.

Як зазначається, хоча показники відвантажень “зерновим коридором” і зростають, однак вони продовжують залишатись дуже низькими. Російська сторона весь час змінює принципи відбору суден, які проходять інспекцію на вхід в одеські порти, штучно затримуючи його роботу. За попередній тиждень інспекцію на вхід пройшло лише 6 суден.

Найбільші обсяги експорту протягом 44-го тижня роботи “зернового коридору” становили:

  • кукурудза (60% експорту за цей період);
  • пшениця (25%);
  • макуха соняшникова (15%).

Наголошено, що українська продукція попрямувала лише в 2 країни: Китай та Іспанія.

“Всього з початку роботи “зернового коридору” з 1 серпня 2022 року по 4 червня 2023 року вдалося експортувати 31 млн т продукції АПК нашим іноземним партнерам”, – підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, заступник глави Міністерства закордонних справ РФ Сергій Вершинін заявив, що в Росії не бачать перспектив для продовження “Чорноморської угоди”, яка дозволяє безперешкодне транспортування зерна з українських портів.

Натомість міністр аграрної політики України Микола Сольський запевнив, що Україні вдасться продовжити експорт зерна через Чорне море без підтримки Росії, якщо Москва вийде з “Чорноморської ініціативи”.