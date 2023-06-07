Джерело: пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.
Кількість кораблів, що були завантажені за минулий тиждень, становила 7 одиниць, що на 3 одиниці більше попереднього тижня. Ці судна завантажені, але вони ще не пройшли необхідну інспекцію для продовження руху далі до клієнтів та очікують її.
Як зазначається, хоча показники відвантажень “зерновим коридором” і зростають, однак вони продовжують залишатись дуже низькими. Російська сторона весь час змінює принципи відбору суден, які проходять інспекцію на вхід в одеські порти, штучно затримуючи його роботу. За попередній тиждень інспекцію на вхід пройшло лише 6 суден.
Найбільші обсяги експорту протягом 44-го тижня роботи “зернового коридору” становили:
- кукурудза (60% експорту за цей період);
- пшениця (25%);
- макуха соняшникова (15%).
Наголошено, що українська продукція попрямувала лише в 2 країни: Китай та Іспанія.
“Всього з початку роботи “зернового коридору” з 1 серпня 2022 року по 4 червня 2023 року вдалося експортувати 31 млн т продукції АПК нашим іноземним партнерам”, – підкреслили у відомстві.
Нагадаємо, заступник глави Міністерства закордонних справ РФ Сергій Вершинін заявив, що в Росії не бачать перспектив для продовження “Чорноморської угоди”, яка дозволяє безперешкодне транспортування зерна з українських портів.
Натомість міністр аграрної політики України Микола Сольський запевнив, що Україні вдасться продовжити експорт зерна через Чорне море без підтримки Росії, якщо Москва вийде з “Чорноморської ініціативи”.
- ООН запропонувала Україні, Росії та Туреччині розпочати підготовчу роботу щодо транзиту російського аміаку через Україну, аби врятувати “Чорноморську зернову угоду”.
- Україна вимагає гарантій повноцінної роботи “зернового коридору” для відновлення транзиту аміаку з РФ. Україна допускає можливість відновлення транзиту російського аміаку через свою територію в обмін на чіткі гарантії від Організації Об’єднаних Націй та Росії, що “Чорноморська зернова ініціатива” працюватиме стабільно.
- 29 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що “Чорноморська зернова угода” більше не діятиме, якщо не буде виконано домовленості ООН з Москвою щодо подолання перешкод для російського експорту зерна та добрив.
- Після відновлення роботи зернового коридору Росія продовжує блокувати порт “Південний”, котрий є найбільшим портом у межах ініціативи. РФ погоджується оглядати лише ті судна, які прямують до портів “Одеса” та “Чорноморськ”.
- Росія саботує роботу “зернового коридору”, блокуючи український порт “Південний”. Не дозволяючи суднам заходити у порт, Москва фактично відрізала його від “Чорноморської зернової угоди”.
- Уряд України дозволив обласним військовим адміністраціям віддавати надлишкове зерно пшениці для гуманітарної програми “Grain from Ukraine”.