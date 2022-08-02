Про це повідомили у пресслужбі ОГП.
Завдяки розслідуванню вдалось встановити, що обвинувачений з 2007 року був завербованим представниками ФСБ РФ та до лютого 2022 року допомагав іноземній розвідці у здійсненні підривної діяльності проти України.
Оскільки обвинувачений мав посаду у КМУ, у нього був доступ до інформації, яка надходить уряду від центральних органів влади. За фінансову винагороду він передавав цю інформацію, зокрема й таємну, представникам ФСБ РФ.
На даний час обвинувачений під вартою. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Головного слідчого управління СБУ.
Водночас про кого саме з колишніх посадовців Кабміну мовиться в Офісі генпрокурора не повідомили.
- Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності серед працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів.