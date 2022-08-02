Офіс генерального прокурора повідомив про скерування до суду обвинувального акту щодо колишнього посадовця з Секретаріату Кабінету Міністрів України, якого підозрюють у державній зраді за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомили у пресслужбі ОГП.

Завдяки розслідуванню вдалось встановити, що обвинувачений з 2007 року був завербованим представниками ФСБ РФ та до лютого 2022 року допомагав іноземній розвідці у здійсненні підривної діяльності проти України.

Оскільки обвинувачений мав посаду у КМУ, у нього був доступ до інформації, яка надходить уряду від центральних органів влади. За фінансову винагороду він передавав цю інформацію, зокрема й таємну, представникам ФСБ РФ.

На даний час обвинувачений під вартою. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Головного слідчого управління СБУ.

Водночас про кого саме з колишніх посадовців Кабміну мовиться в Офісі генпрокурора не повідомили.