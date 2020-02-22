Про це повідомляє Associated Press.

Видавництво Houghton Mifflin Harcourt підтвердило, що купило мемуари Йованович. При цьому, поки у них немає назви.

За словами видавця, книга простежить довгу кар’єру Йованович, “від Могадішо, Сомалі, до Києва і нарешті, назад до Вашингтона, округ Колумбія – де, нажаль, вона виявила політичну систему, оточену багатьма тими проблемами, з якими вона боролася за кордоном протягом своєї кар’єри”.

“Книга Йованович буде містити різкі роздуми про проблеми, що стоять сьогодні перед Америкою, і думки про те, як ми можемо підтримати нашу демократію. Посол Йованович має 30-річну кар’єру на державній службі в багатьох місцях, і з цього слід винести багато уроків. Це набагато більше, ніж недавні протиріччя”, – підкреслили у видавництві.