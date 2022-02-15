Колишній посол України у США Валерій Чалий зреагував на постанову російського парламенту, який сьогодні визнав незалежність так званих "Л/ДНР".

Про це йдеться на Facebook-сторінці дипломата.

Валерій Чалий пояснив, що визнання Держдумою РФ незалежності “республік” Донбасу означає наступне:

офіційне зазіхання Росії на територію України

одноосібний вихід РФ із процесу Міського процесу (що фактично дорівнює його завершенню), який створений задля мирного врегулювання війни на Донбасі

перехід до іншого сценарії ескалації загроз навколо України

Українська влада, вважає Чалий, повинна негайно зреагувати на дії російської Держдуми та запровадити санкції проти всіх депутатів РФ, які голосували за незалежність “Л/ДНР”.

Також, за словами дипломата, Україна повинна провести консультації з усіма зацікавленими сторонами, аби довести свою позицію.

Окрім цього необхідно звернутись до Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй (ООН) з вимогою розглянути питання про надсилання миротворчого контингенту ООН на територію ОРДЛО.

Важливо розпочати активну інформаційну роботу як в Україні, так і за межами країни, що будь-які зазіхання на територію нашої держави та легалізація військ РФ на Донбасі – неприпустимі.

Також влада повинна врахувати можливі зміни сценарію ескалації з боку РФ та запровадити відповідні зміни до плану оборони України.