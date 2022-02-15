Про це йдеться на Facebook-сторінці дипломата.
Валерій Чалий пояснив, що визнання Держдумою РФ незалежності “республік” Донбасу означає наступне:
- офіційне зазіхання Росії на територію України
- одноосібний вихід РФ із процесу Міського процесу (що фактично дорівнює його завершенню), який створений задля мирного врегулювання війни на Донбасі
- перехід до іншого сценарії ескалації загроз навколо України
Українська влада, вважає Чалий, повинна негайно зреагувати на дії російської Держдуми та запровадити санкції проти всіх депутатів РФ, які голосували за незалежність “Л/ДНР”.
Також, за словами дипломата, Україна повинна провести консультації з усіма зацікавленими сторонами, аби довести свою позицію.
Окрім цього необхідно звернутись до Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй (ООН) з вимогою розглянути питання про надсилання миротворчого контингенту ООН на територію ОРДЛО.
Важливо розпочати активну інформаційну роботу як в Україні, так і за межами країни, що будь-які зазіхання на територію нашої держави та легалізація військ РФ на Донбасі – неприпустимі.
Також влада повинна врахувати можливі зміни сценарію ескалації з боку РФ та запровадити відповідні зміни до плану оборони України.
- Нагадаємо, депутати законодавчого органу Російської Федерації Державної підтримали постанову про звернення до президента Росії Володимира Путіна щодо необхідності визнання незалежними так званих Донецької та Луганської народних республік.
- Також повідомлялось, як українські та закордонні політики зреагували на визнання Держдумою РФ незалежності “Л/ДНР”.
- Окрім цього, через схвалення Державною Думою Російської Федерації постанови про звернення до Президента РФ щодо визнання так званих “Л/ДНР” у Міністерстві закордонних справ України назвали таке рішення свідомим виходом Росії з Мінських домовленостей.