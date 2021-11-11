Про це йдеться у заяві пресслужби Офісу Генерального прокурора.

Вісім колишніх співробітників Служби безпеки України підозрюються у вчиненні хакерських атак на об’єкти критичної інфраструктури України, а також у державній зраді.

Раніше ці спецслужбовці працювали в управлінні СБУ в Криму, після початку війни вони зрадили країну та перейшли на службу до Федеральної служби безпеки РФ. Вони тісно взаємодіяли з хакерським угрупуванням “Armageddon” (яке попередньо завербували), спільно з яким вони й здійснювали атаки.

Ця група вчиняла несанкціоноване втручання до комп’ютерів, комп’ютерних мереж, інформаційно-телекомунікаційних систем органів державної влади, підприємств установ та організацій України, а також інших країн з метою збору розвідувальних даних, вчинення диверсій та інших злочинів.

Всім цим працівникам СБУ заочно висунули звинувачення за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Їм загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.