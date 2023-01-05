Засновника медіапроєкту "Утро февраля" Іллю Пономарьова колишні працівники звинуватили у тому, що він не виплатив їм обіцяної зарплати. Вони подали скаргу до Державної служби України з питань праці.

Про це повідомило “Детектор медіа“.

Працівники зазначили, що не були оформлені на роботі офіційно. Скаргу подали п’ятеро осіб.

Ілля Пономарьов є колишнім депутатом Державної думи Росії. У 2014 році він був єдиним, хто проголосував проти анексії Криму. З 2016 року чоловік живе в Україні, а у 2019 році отримав українське громадянство.

Ведучий Євген Лесной працював на телеканалі з 5 червня по 10 грудня. За його словами та двох працівників, у редакції не було офіційного працевлаштування, а гроші виплачували через PayPal.

“Пропозиція по грошах була така: 500 гривень за годину, авторська програма — 1500 за годинну програму. Спочатку більш-менш нормально платили. Я питав про можливість офіційного працевлаштування, гроші платили через PayPal. Потім почались проблеми, десь з серпня почалися затримки, хоча канал розвивався дуже стрімко… У травні було створено ТОВ “Лютий ранок”, засновником і директором якого став сам Пономарьов. Тобто це комерційна організація, а не благодійна”, – розповів Лесной.

Також вирішили звільнитися генпродюсерка YouTube-каналу Христина Бучанська та ведуча Олена Курбанова. За словами Євгена Лесного, керівництво медіапроєкту “знайшло штрейкбрейхерів, які вийшли в етер”. Працівники домовлялися, що з 10 грудня люди не виходитимуть на роботу до повного погашення заборгованості із зарплати.

“Канал зараз працює, з меншою кількістю людей, але гроші комусь винні за місяць, комусь – за два, комусь за півтора, комусь винні навіть ще з вересня. Обіцяли, що до 31 грудня (виплатять заборгованість, — ред.), Пономарьов навіть написав якісь розписки, але на зв’язок не виходить, не відповідає”, – додав Лесной.

Ведучий зазначив, що вони хочуть, аби їх офіційно оформили – “заднім чи не заднім числом”, аби були сплачені податки та виплачені зарплати. Деякі працівники написали скаргу до Держпраці. Служба, за словами Лесного, відправила офіційне звернення до керівництва “Утра февраля”.

Також розповіли про заборгованості та неофіційне працевлаштування звукорежисер Олександр Піскунов та ще один експрацівник на умовах анонімності. Останній працював на телеканалі з початку серпня до 10 грудня. На момент звернення до Держпраці йому затримували виплату три місяці, але після подачі звернення частину боргу погасили, і зараз вона складає один місяць.

Про затримки з зарплатою розповіла і російська журналістка Катерина Мітрохіна. Вона працювала на посаді шефредакторки Telegram-каналу з вересня 2022 року. Мітрохіна опублікувала пояснення Пономарьова щодо невиплати зарплати, яке він дав проєкту SOTA.

“Детектор медіа” звернулося до Іллі Пономарьова щодо ситуації. Він заявив, що “Утро февраля” є некомерційним проєктом, який запустили на початку широкомасштабного вторгнення для протидії російській агресії в інформаційному полі.

“Відповідно, ми і кликали до команди людей, якими насамперед рухає мотивація боротися з путінською бандою. При цьому з нами працюють люди як в Україні, так і в Росії, де ризики для антипутінських журналістів – суттєво вищі. Вони класні, за період із березня ми вийшли на місячне охоплення у 7 млн осіб, з яких понад дві третини – росіяни в Росії”, – розповів він.

Він додав, що надходження від донорів мають нерегулярний характер. Також існують проблеми переказу грошей в Україну з-за кордону. За його словами, про таке працівникам неодноразово казали, “хтось ставився з розумінням, хтось йшов”.

“Стосовно деяких людей, схильних до скандалів, які люблять себе бити в груди як великі патріоти України, на практиці з’ясувалося, що вони прийшли до нас не боротися з Путіним, а заробляти гроші. Що ж, буває, вони помилилися дверима, ми помилились у рекрутингу. Ми їм усім бажаємо успіху – на ринку є й інші медіапроєкти, за якими стоять серйозні інвестори, хоча проблеми із затримками виплат зараз мають багато. У нас останню зарплату в Україні було виплачено у грудні. Затримки з виплат у Росії зараз набагато більші, ніж в Україні, там ще наповну стоїть проблема безпеки, як ви напевно чули, було вже три рейди, під час яких намагалися заарештувати наших людей. Нікого не взяли, але саме тому, що ми ставимося до цього питання вкрай серйозно. На жаль, у всього є ціна”, – сказав Пономарьов.

Стосовно заборгованості він зазначив, що не може відповісти на питання, бо не займається оперативним керівництвом.

“Можу сказати, що ми місяців два-три тому проводили оптимізацію текстових ресурсів, і місяць тому – телеканалу, зрозуміло, там була оптимізація чисельності. Кілька людей пішли після цього, саме з тих, хто вам пише”, – підсумував він.