У Рівному правоохоронці оголосили про підозру колишньому співробітнику органів внутрішніх справ за пропозицію надати $1 млн за призначення начальником Нацполіції в Рівненській області.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

“За даними слідства, колишній співробітник органів внутрішніх справ, який не пройшов атестацію, разом зі спільником в одному з кабінетів Міністерства внутрішніх справ запропонували службовій особі Департаменту кадрового забезпечення Нацполіції України $1млн за призначення начальником Головного управління Нацполіції в Рівненській області”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за ці кошти експравоохоронець розраховував на сприяння в успішному проходженні конкурсу на вакантну посаду, подальше поновлення на роботі та внесення рекомендації щодо призначення його на посаду начальника ГУ Нацполіції в Рівненській області.

Фото: Офіс генпрокурора

Так, експравоохоронцю та спільнику повідомлено про підозру за фактом пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 369 КК України).

Правоохоронці також провели ряд обшуків у домоволодіннях і транспортних засобах викритих осіб.