Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
“За даними слідства, колишній співробітник органів внутрішніх справ, який не пройшов атестацію, разом зі спільником в одному з кабінетів Міністерства внутрішніх справ запропонували службовій особі Департаменту кадрового забезпечення Нацполіції України $1млн за призначення начальником Головного управління Нацполіції в Рівненській області”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за ці кошти експравоохоронець розраховував на сприяння в успішному проходженні конкурсу на вакантну посаду, подальше поновлення на роботі та внесення рекомендації щодо призначення його на посаду начальника ГУ Нацполіції в Рівненській області.
Фото: Офіс генпрокурора
Так, експравоохоронцю та спільнику повідомлено про підозру за фактом пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 369 КК України).
Правоохоронці також провели ряд обшуків у домоволодіннях і транспортних засобах викритих осіб.
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