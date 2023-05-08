Про це сповіщає ANSA.
Як повідомляється, відеозвернення Берлусоні записав з лікарні. Присутні в залі члени його партії “Вперед, Італіє” зустріли промову свого лідера оплесками.
Коротке 20-хвилинне звернення Берлусконі присвячене міркуванням про своє рішення прийти у політику три десятки років тому та роль своєї партії у політичному житті Італії.
Нагадаємо, що 86-річному колишньому прем’єр-міністру Італії та лідеру партії Forza Italia Сільвіо Берлусконі лікарі діагностували лейкемію. Саме через цей діагноз Берлусконі ушпиталили 27 березня. Політик проходив планове обстеження та лікування впродовж чотирьох днів.
Берлусконі доставили до лікарні знову 5 квітня. Він потрапив до клініки Мілана San Raffaele зі скаргами на затруднене дихання. За словами глави МЗС Італії Антоніо Таяні, політик знаходився у відділенні інтенсивної терапії через “невирішену проблему” під час попереднього ушпиталення з пневмонією.
Болі, які турбують Берлусконі, і пневмонія “насправді є ускладненнями, які можуть виникнути в ослабленому організмі”. Після 12 днів, проведених у реанімації, його перевели в іншу палату.
- Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що якби й досі був головою уряду, то “не домагався б” зустрічі з Володимиром Зеленським, бо звинувачує президента України у війні з Росією.
- Віцепрем’єр-міністр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні наголосив, що Італія підтримує Київ після скандалу через коментарі експрем’єра та лідера “Forza Italia” Сільвіо Берлусконі з критикою президента України Володимира Зеленського.
- Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 22 лютого, відкинув критику Сільвіо Берлусконі, заявивши, що колишньому прем’єр-міністру Італії не довелося жити під щоденними бомбардуваннями та з відключеннями світла, спричиненими авіаударами Росії.