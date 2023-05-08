Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, який був шпиталізований на початку квітня через лейкемію, записав відеозвернення до однопартійців.

Про це сповіщає ANSA.

Як повідомляється, відеозвернення Берлусоні записав з лікарні. Присутні в залі члени його партії “Вперед, Італіє” зустріли промову свого лідера оплесками.

Коротке 20-хвилинне звернення Берлусконі присвячене міркуванням про своє рішення прийти у політику три десятки років тому та роль своєї партії у політичному житті Італії.

Нагадаємо, що 86-річному колишньому прем’єр-міністру Італії та лідеру партії Forza Italia Сільвіо Берлусконі лікарі діагностували лейкемію. Саме через цей діагноз Берлусконі ушпиталили 27 березня. Політик проходив планове обстеження та лікування впродовж чотирьох днів.

Берлусконі доставили до лікарні знову 5 квітня. Він потрапив до клініки Мілана San Raffaele зі скаргами на затруднене дихання. За словами глави МЗС Італії Антоніо Таяні, політик знаходився у відділенні інтенсивної терапії через “невирішену проблему” під час попереднього ушпиталення з пневмонією.

Болі, які турбують Берлусконі, і пневмонія “насправді є ускладненнями, які можуть виникнути в ослабленому організмі”. Після 12 днів, проведених у реанімації, його перевели в іншу палату.