Джерело: Politico.

Італійський магнат помер у лікарні Сан-Рафаеле в Мілані. До неї його було шпиталізовано минулого тижня.

Берлусконі вперше прийшов на посаду в 1994 році і очолював чотири уряди до 2011 року. Зокрема він був сенатором і лідером правої партії Forza Italia — молодшого партнера в коаліційному уряді прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні.

Останніми роками його політична кар’єра була пов’язана з низкою скандалів, зокрема сексуальних. Його звинувачували у тому, що він платив молодим жінкам за “мовчання та брехню” щодо вечірок.

Станом на кінець 2016 року, на Берлусконі в Італії було порушено 61 судове розслідування та кримінальну справу. Йому звинувачували у зв’язках з мафією, хабарництві, корупції, відмиванні грошей, незаконному фінансуванні політичних партій, підробці фінансових документів, податковому шахрайстві, тиску на свідків, сексуальних контактах з неповнолітньою та інші.

Позиція щодо російсько-української війни та дружба з Путіним

Водночас Сильвіо Берлусконі звинувачував президента Володимира Зеленського у російсько-українській війні. Він казав, що якби глава держави припинив “атакувати” Донбас — російського вторгнення не було б. Ще він критикував Джорджію Мелоні за зустріч із президентом України в Брюсселі. Італійський політик заявляв, що президенту США Джо Байдену варто примусити Україну до капітуляції, переставши надавати допомогу.

Також він підтримував наративи російської пропаганди щодо терористичних організацій так званих “ЛДНР”.

Фото: EPA

Крім того, Берлусконі дружив з президентом країни-агресора Володимиром Путіним. У жовтні 2022 року він отримав від російського диктатора подарунок на день народження — 20 пляшок горілки і “дуже милий лист”. Водночас передача спиртних напоїв суперечила запровадженим європейським санкціям.

У 2022 році він заявляв, що відновив зв’язки з Путіним, який, як писало LaPresse, назвав Берлусконі “першим із його п’яти справжніх друзів”. Крім того, колись італійський політик називав російського президента “молодшим братом”.