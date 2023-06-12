Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі помер у 86 років. У квітні його лікували від легеневої інфекції, пов’язаної з випадком хронічної лейкемії.

Джерело: Politico.

Італійський магнат помер у лікарні Сан-Рафаеле в Мілані. До неї його було шпиталізовано минулого тижня.

Берлусконі вперше прийшов на посаду в 1994 році і очолював чотири уряди до 2011 року. Зокрема він був сенатором і лідером правої партії Forza Italia — молодшого партнера в коаліційному уряді прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні.

Останніми роками його політична кар’єра була пов’язана з низкою скандалів, зокрема сексуальних. Його звинувачували у тому, що він платив молодим жінкам за “мовчання та брехню” щодо вечірок.

Станом на кінець 2016 року, на Берлусконі в Італії було порушено 61 судове розслідування та кримінальну справу. Йому звинувачували у зв’язках з мафією, хабарництві, корупції, відмиванні грошей, незаконному фінансуванні політичних партій, підробці фінансових документів, податковому шахрайстві, тиску на свідків, сексуальних контактах з неповнолітньою та інші.

Позиція щодо російсько-української війни та дружба з Путіним

Водночас Сильвіо Берлусконі звинувачував президента Володимира Зеленського у російсько-українській війні. Він казав, що якби глава держави припинив “атакувати” Донбас — російського вторгнення не було б. Ще він критикував Джорджію Мелоні за зустріч із президентом України в Брюсселі. Італійський політик заявляв, що президенту США Джо Байдену варто примусити Україну до капітуляції, переставши надавати допомогу.

Також він підтримував наративи російської пропаганди щодо терористичних організацій так званих “ЛДНР”.

Крім того, Берлусконі дружив з президентом країни-агресора Володимиром Путіним. У жовтні 2022 року він отримав від російського диктатора подарунок на день народження — 20 пляшок горілки і “дуже милий лист”. Водночас передача спиртних напоїв суперечила запровадженим європейським санкціям.

У 2022 році він заявляв, що відновив зв’язки з Путіним, який, як писало LaPresse, назвав Берлусконі “першим із його п’яти справжніх друзів”. Крім того, колись італійський політик називав російського президента “молодшим братом”.