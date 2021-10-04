Про це повідомляє британська газета The Guardian з посиланням на дані витоку Pandora Papers.
Експрем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер, який часто робив гучні заяви з критикою ухиляння від сплати податків, сам опинився серед ймовірних порушників.
Розкриті документи свідчать про те, що він та його дружина стали власниками нерухомості вартістю у 8,8 мільйона доларів США, купивши офшорну компанію, на яку була оформлена ця нерухомість. Ця компанія належала сім’ї бахрейнського міністра промисловості та туризму Заєда бін Рашида аль-Заяні.
Купивши офшорну компанію, а не нерухомість напряму, Тоні Блеру та його дружині Шері вдалося уникнути сплати понад 400 тисяч доларів податків.
Подружжя Блер та аль-Заяні запевнили, що на момент транзакції не знали про те, з ким саме мають справу та хто саме є продавцем і покупцем. Наразі офшорна компанія вже ліквідована.
“Попри те, що в угоді не було нічого незаконного, і немає жодних доказів, що Блер активно намагався уникнути податкового збору, угода демонструє лазівку, яка дозволила заможним власникам нерухомості не платити податок”, – пише The Guardian
ДОВІДКА. Pandora Papers – глобальний витік документів, які рік досліджували понад 600 журналістів з усіх куточків світу. З 11,9 млн офшорних документів стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких й відомі політики.
- Раніше повідомляли, що президент України Володимир Зеленський та його оточення могли бути причетними до переказів 40 млн доларів від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським.
- У Чехії розслідують витік даних Pandora Papers щодо прем’єр-міністра країни Андрея Бабіша та інших громадян, що фігурують у документах.
- Завдяки опрацюванню даних масштабного витоку документів Pandora Papers вдалося з’ясувати, що понад 10 українців приховують свої активи у Великій Британії через офшорні компанії.
- Журналісти опрацювали дані масштабного витоку Pandora Papers й виявили низку світових лідерів, які мають таємні активи. Фігурантами документів стали президент Росії Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв, експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.
- У січні 2020-го український олігарх Рінат Ахметов купив на Лазурному березі Франції найдорожчу віллу Les Cedres. “Букви” побували на “об’єкті”. Детальніше про це – у матеріалі.