Про це повідомляє британська газета The Guardian з посиланням на дані витоку Pandora Papers.

Експрем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер, який часто робив гучні заяви з критикою ухиляння від сплати податків, сам опинився серед ймовірних порушників.

Розкриті документи свідчать про те, що він та його дружина стали власниками нерухомості вартістю у 8,8 мільйона доларів США, купивши офшорну компанію, на яку була оформлена ця нерухомість. Ця компанія належала сім’ї бахрейнського міністра промисловості та туризму Заєда бін Рашида аль-Заяні.

Купивши офшорну компанію, а не нерухомість напряму, Тоні Блеру та його дружині Шері вдалося уникнути сплати понад 400 тисяч доларів податків.

Подружжя Блер та аль-Заяні запевнили, що на момент транзакції не знали про те, з ким саме мають справу та хто саме є продавцем і покупцем. Наразі офшорна компанія вже ліквідована.

“Попри те, що в угоді не було нічого незаконного, і немає жодних доказів, що Блер активно намагався уникнути податкового збору, угода демонструє лазівку, яка дозволила заможним власникам нерухомості не платити податок”, – пише The Guardian

ДОВІДКА. Pandora Papers – глобальний витік документів, які рік досліджували понад 600 журналістів з усіх куточків світу. З 11,9 млн офшорних документів стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких й відомі політики.