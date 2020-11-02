Про це повідомляє місцеве видання Newsmaker.

За пост глави держави боролися вісім кандидатів: президент Ігор Додон, кандидат від “Нашої партії” Ренато Усатий, кандидат від партії “Шор” Віолетта Іванова, кандидат від Ліберально-демократичної партії Тудор Деліу, кандидат від партії “Дія і солідарність” Майя Санду, кандидат від “Платформи Гідність і правда” Андрій Нестасе, кандидат від виборчого блоку Unirea Дорін Кіртоаке і кандидат від Партії національної єдності Октавіан Цику.

Після обробки 99,95% бюлетенів, перше місце займає Майя Санду – 36,15% голосів.

Чинний президент Ігор Додон набрав 32,63%. На третьому місці Ренато Вусатий – 16,9%.

За даними ЦВК, в Молдові найвища явка виборців була в Окницькому районі – там проголосували 47,41% виборців, найнижча – в Бессарабському районі (35,64%).

Найвища явка діаспори за кордоном – в Італії – понад 46 тис. Осіб; Велика Британія (16 847), Франція (15 616), Німеччина (12 924), Ірландія (7 046), США (5 755), Іспанія (4 300). У Румунії проголосували 12 912 чоловік, в Росії – 5603 виборців.

Через те, що жоден із кандидатів не отримав 50% голосів, в країні відбудеться другий тур виборів. Він має бути призначений на 15 листопада.