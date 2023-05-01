Колишній прем'єр-міністерці Великої Британї Ліз Трасс виставили рахунок у розмірі $15 тисяч – за капці, банні халати, продукти харчування та напої, які зникли із заміського маєтку Chevening, коли вона обіймала посаду міністерки закордонних справ.

Про це мовиться у матеріалі The Guardian.

Як повідомляється, Трасс отримала рахунки з офісу кабінету міністрів приблизно три тижні тому. Колишня прем’єрка Великої Британії заперечує деякі з них. Відтак, за словами Трасс, частина рахунків стосується використання приміщень резиденції та харчування, коли вона проводила робочі зустрічі з посадовцями.

Інші частини рахунка стосуються прийому друзів і сім’ї, які вона погодилася сплатити. Також Трасс має заплатити за зниклі халати, що, як передбачається, становитиме близько 140 доларів.

За словами одного з джерел, Трасс використовувала резиденцію для зустрічей зі своїми друзями, які часто перетворювалися на вечірки.

Водночас представник Трасс заявив, що вона завжди оплачувала витрати своїх особистих гостей у заміському маєтку.

Додамо, що колишня очільниця британського уряду Ліз Трасс заявила, що Велика Британія повинна була “зробити більше раніше”, аби стримати президента РФ Володимира Путіна до того, як він розпочав повномасштабну війну проти України. Вона також закликала надати Києву все необхідне, щоб виграти війну якнайшвидше, зокрема й винищувачі.