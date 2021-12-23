Експрес-тести на COVID-19, зроблені у домашніх умовах, не є чинними для відвідування громадських закладів та поїздок у громадському транспорті.

Таке роз’яснення дали в Міністерстві охорони здоров’я.

У повідомленні йдеться, що експрес-тести можна використовувати у домашніх умовах, проте вони не дають підстави відвідувати ресторани, кінотеатри, спортивні зали чи користуватись міжрегіональним транспортом в умовах карантину.

Документом є лише довідка зробленого ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген, наполягають у МОЗ.