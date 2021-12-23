Таке роз’яснення дали в Міністерстві охорони здоров’я.
У повідомленні йдеться, що експрес-тести можна використовувати у домашніх умовах, проте вони не дають підстави відвідувати ресторани, кінотеатри, спортивні зали чи користуватись міжрегіональним транспортом в умовах карантину.
Документом є лише довідка зробленого ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген, наполягають у МОЗ.
- Нагадаємо, з 6 грудня невакцинованим громадянам забороняється відвідування концертів, спортзалів, кінотеатрів, торгових центрів, готелів, кав‘ярень та ресторанів. Право на користування цими закладами дає сертифікат про вакцинацію проти COVID-19, довідка про одужання чи негативний тест. Нові правила розповсюджуються на жовті та червоні зони епідемічної небезпеки.