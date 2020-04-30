Лікар і колишній заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський заявив, що експрес-тести на коронавірус COVID-19 не несуть реальної користі, а також вводять в оману.

Про це він сказав в інтерв’ю #Буквам.

“Щодо експрес-тестів треба розуміти, що вони не несуть реального значення, а також вводять в оману. Їх взагалі не треба робити. Позитивний результат експрес-тесту не дуже допомагає, як і негативний. Експрес-тест з великою похибкою дає інформацію про те, чи є в організмі антитіла, які з’явилися в результаті реакції нашої імунної системи на новий коронавірус. Однак ці антитіла з’являються тільки через кілька днів після того, як вірус потрапив до нас. Негативний результат не свідчить про те, що ви не захворіли та що ви не заражаєте вірусом інших (навіть не маючи симптомів). Експрес-тестування має значний відсоток помилкових результатів”, – пояснив Лінчевський.

Тому, за його словами, про тестування можна говорити лише в аспекті ПЛР-тестування.

Що стосується рівня підготовки до COVID-19, лікар вважає, що відвертий прорахунок влади полягає в тому, що спочатку оголосили про закриття кордонів, а після цього людей тисячами запускали в країну без належної, виваженої системи інфекційної безпеки. Вірус таким чином потрапив в країну.

“Важливо також, що ті десятки тисяч людей, які першими хвилями поверталися з-за кордону, не проходили адекватного обстеження. Вимірювання температури на кордоні — це все абсурд: ВООЗ вже давно відмовилася від масового моніторингу температури, адже ефективність цього методу обмежена. Адекватного контролю самоізоляції також немає. Це реально помилка”, – додав він.