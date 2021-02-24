Колишній президент Чехії Вацлав Клаус (2003-2013), який публічно висловлювався проти урядових обмежень щодо стримування поширення COVID-19, сам заразився цією хворобою.

Про це повідомляє місцеве видання Lidovky.cz.

“Він погано почувався, і сьогодні у нього позитивний результат на COVID-19. Зараз він лікується вдома”, – сказав представник аналітичного центру Інституту Вацлава Клауса Петро Мачінка.

За інформацією видання, Чехія на даний момент має найвищий рівень інфікування на душу населення в світі і займає друге місце після сусідньої Словаччини за кількістю смертей.

З початку пандемії COVID-скептик Клаус неодноразово з’являвся на публіці без захисної маски для обличчя, за що в січні йому був призначений штраф в розмірі 10 000 крон (приблизно 13 000 грн).

У тому ж місяці він виступив на мітингу проти обмежень, заявивши, що уряд повинен знати, що “з нас досить обмежень і інструкцій, що завдають шкоди нашому життю”.

Він також виступив проти вакцинації, що викликало різку реакцію президента Чехії Мілоша Земана, ветерана лівого крила і колишнього політичного противника Клауса.

“Вакцинуйтеся, Вацлав, або ви ризикуєте заразитися COVID у вашому віці”, – закликав Земан Клауса у січневому інтерв’ю місцевій газеті.