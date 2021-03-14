Колишній президент Польщі, лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса, перед тим як лягти в лікарню на операцію, записав прощальне відеозвернення.

Ролик політик опублікував у своєму акаунті в Facebook.

На відео колишній польський лідер заявляє, що не знає, як пройде операція, але зазначає, що готовий до “двох основних наслідків”.

“Не знаючи, коли ми зустрінемося наступного разу, не знаючи, чи зустрінемося ми взагалі, я хочу сказати вам, що робив все, щоб добре служити народу”, – підкреслив Валенса.

За його словами, йому разом з народом вдалося багато зробити, але вийшло не все, що планувалося, не через його “лінь або небажання”.

“Я робив тільки те, у що вірив, без якихось підтекстів, без підлості, без зради”, – зазначив експрезидент.

За інформацією польської газети Super Express, в кардіостимулятор 78-річного Валенси лопнув один з електродів і йому знадобиться операція на серці. Крім того, політик страждає діабетом і має інші проблеми зі здоров’ям.

В кінці грудня 2020 року Валенса оголосив себе банкрутом. За його словами, він був заможною людиною, проте направляв гроші на благодійність і в даний час у нього немає коштів.

При цьому до пандемії екслідер країни виступав з лекціями в ряді університетів різних країн. Однак із закриттям кордонів Валенса позбувся цього доходу.