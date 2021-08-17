Колишній президент України Віктор Янукович, котрий втік до Росії в 2014 році після подій Революції Гідності, раптово вирішив "звернутися" до українців з нагоди 30-річчя Незалежності нашої країни.

“Звернення” оприлюднили в Facebook адвокат Януковича Віталій Сердюк та прессекретар сина експрезидента-втікача Юрій Кірасір.

Воно оформлене російською мовою.

У “зверненні” Янукович “розмірковує” над тим, “який шлях пройшла наша держава” за 30 років.

На початку експрезидент-втікач озвучив традиційні російські наративи, назвавши Революцію Гідності 2014 року “державним переворотом”.

Янукович стверджує, що на його долю випав “непростий час”, коли потрібно було “вести на рівних діалог як із Заходом, так і з Росією”. Але саме його режим, мовляв, “забезпечував свободу слова навіть у тих випадках, коли ця “свобода” зазіхала на підвалини державності, не перешкоджав праву жителів західних областей споруджувати пам’ятники тим, кого вони вважали своїми національними героями навіть ціною образи історичної пам’яті жителів Південного Сходу, не переслідував членів націоналістичних організацій вважаючи, що вони оцінять толерантність держави; на багато що закривав очі…”

“Не думаю, що це була помилкова політика. “Державний переворот”, що стався в 2014 році, не був результатом нашої “м’якості”. Він був зумовлений реалізацією проєкту “Україна як Антиросія”, і якщо ми приймемо цей постулат як даність, то все стане на свої місця”, – стверджує Янукович у “зверненні”.

Прокоментував Янукович і заяву першого президента України Леоніда Кравчука, який назвав найбільшою своєю помилкою те, що вірив Росії. Експрезидент-втікач твердить, що “головною помилкою України за 30 років стала відмова від добросусідства з Росією”.

“І до 2014 року у нас були розбіжності з Росією, але ми вирішували їх шляхом переговорів, взаємних поступок… З обох сторін було розуміння необхідності рухатися вперед шляхом поглиблення взаємовигідного співробітництва в усіх сферах двосторонніх відносин, що гарантувало нашим народам підвищення добробуту… Завдяки цьому Україна демонструвала хороші темпи економічного зростання, посилювала соціальну складову своєї внутрішньої політики… На моє глибоке переконання, головною помилкою в нашій тридцятирічній історії була не обманута довіра до Росії, а відмова від добросусідства з нею. На перший погляд невинне: “Хто не скаче – той москаль”, покликане допомогти зігрітися мітингувальникам на Майдані, насправді виявилось сигналом до початку політики перманентного протистояння і конфронтації з нею. До чого це призвело? До війни, до розколу українського суспільства, до перманентної соціальної нестабільності, глибокої економічної кризи, засилля радикальних націоналістичних організацій, переслідування опозиції, закриття неугодних режимові телевізійних каналів”, – перерахував Янукович російські наративи.

Він також назвав питання підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом “спусковим гачком для початку демонтажу тієї України, яку ми будували”.

Експрезидент-втікач висловив думку, що за його каденції в Україні “жилося краще”.

“Але вірте – все зміниться. По суті, для цього потрібно не так багато: просто проголосувати на виборах за тих, хто вміє управляти державою”, – йдеться у “зверненні” Януковича.

Варто зауважити, що відео, яке б підтверджувало автентичність “звернення”, не оприлюднене.