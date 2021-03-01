Сьогодні паризький суд визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним в корупції і зловживанні впливом. Його засудили до трьох років позбавлення волі.

Про це повідомляє французька газета Le Figaro.

Саркозі був визнаний винним в корупції і торгівлі впливом. Національна фінансова прокуратура зажадала чотири роки позбавлення волі, але в підсумку його засудили до трьох років – одному реальному і двом умовним.

Звинувачення пов’язано з телефонної прослуховуванням розмов між колишнім французьким президентом і його адвокатом Тьєррі Ерцог, якого теж судять. Йдеться про спробу Саркозі будучи президентом вплинути на хід розслідування справи про пожертвування від співвласниці компанії L’Oreal, однієї з найбагатших жінок в світі Ліліан Бетанкур на передвиборну кампанію в 2012 році. Крім того, за версією слідства, Саркозі через адвоката намагався підкупити суддю Жільбер Азіберу і пропонував підвищення в обмін на інформацію про хід розслідування.

Якщо Саркозі вчинить новий злочин у встановлений строк, суд може постановити відбути покарання в повному обсязі.

Колишній президент може вимагати відбуття року ув’язнення поза в’язницею – наприклад, вдома з електронним браслетом. Очікується, що подача апеляції призведе до скасування всього вироку.

Вирок також не забороняє Саркозі балотуватися на пост президента, хоча він публічно не висловлював такого бажання.

Ніколя Саркозі був 23-м президентом Франції і очолював її в 2007-2012 роках.