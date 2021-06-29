Конституційний суд ПАР засудив колишнього президента Джейкоба Зуму до 15 місяців тюремного ув'язнення за неповагу до суду.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Зума не з’явився на слідство у справі про корупцію, проведене заступником головного судді Раймондом Зондо в лютому, після чого спеціальна комісія звернулася до Конституційного суду з проханням про його ув’язнення.

В рамках розслідування розглядаються твердження про хабарництво на високому рівні в період правління Зуми з 2009 по 2018 рік. Сам він заперечує правопорушення і досі не співпрацює з органами правосуддя.

Звинувачення проти нього, зокрема, включають те, що він дозволив близьким до нього бізнесменам – братам Атул, Аджай і Раджеш Гупта – грабувати державні ресурси і впливати на політику.

“Джейкоб Гедлейіхлекіса Зума засуджений до 15 місяців тюремного ув’язнення”, – заявив суддя конституційного суду, зачитуючи постанову суду.

Він додав, що Зума повинен з’явитися в поліцію протягом п’яти днів.

Представник Зуми повідомив, що колишній президент зробить заяву пізніше, не вдаючись у подробиці.