Про це повідомив колишній президент в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro.
Лех Валенс зазначив, що на теренах сучасної Російської Федерації живуть близько 60 народів, яких поглинули. На сьогодні Москва намагається повторити історію, але вже з українцями.
“Ми маємо допомогти цим народам повстати. Потрібно або змінити російську політичну систему, або скоротити населення Росії менш ніж до 50 мільйонів”, — заявив Валенса.
Польський експрезидент погодився, що Захід зацікавлений у розширенні сфер впливу. Зокрема не тільки шляхом приєднання країн до НАТО та ЄС, а також демократичними способами. Водночас Кремль планує розширювати свої сфери впливу шляхом насильства.
“Росія чекала смутних часів, а тепер хоче продовжувати так, як робила століттями, і продовжувати приєднувати народи до своєї імперії. Тоді це була наша помилка. Я хотів зробити інакше, але вони мені не дозволили”, — висловив думку Валенса стосовно того, що за часів Горбачова Росію треба було роззброїти.
Росстат звітував, що станом на 1 квітня цього року у РФ чисельність постійного населення 145,2 млн осіб.
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