Колишній президент Польщі Лех Валенса закликав зменшити населення РФ до 50 мільйонів жителів. Лауреат Нобелівської премії миру висловився так через десятки народів, які поглинула Росія.

Про це повідомив колишній президент в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro.

Лех Валенс зазначив, що на теренах сучасної Російської Федерації живуть близько 60 народів, яких поглинули. На сьогодні Москва намагається повторити історію, але вже з українцями.

“Ми маємо допомогти цим народам повстати. Потрібно або змінити російську політичну систему, або скоротити населення Росії менш ніж до 50 мільйонів”, — заявив Валенса.

Польський експрезидент погодився, що Захід зацікавлений у розширенні сфер впливу. Зокрема не тільки шляхом приєднання країн до НАТО та ЄС, а також демократичними способами. Водночас Кремль планує розширювати свої сфери впливу шляхом насильства.

“Росія чекала смутних часів, а тепер хоче продовжувати так, як робила століттями, і продовжувати приєднувати народи до своєї імперії. Тоді це була наша помилка. Я хотів зробити інакше, але вони мені не дозволили”, — висловив думку Валенса стосовно того, що за часів Горбачова Росію треба було роззброїти.

Росстат звітував, що станом на 1 квітня цього року у РФ чисельність постійного населення 145,2 млн осіб.