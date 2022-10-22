Про це повідомило Reuters.
79-річний Ху Цзіньтао сидів ліворуч від президента Китаю Сі Цзіньпіна. Стюарди намагалися допомогти піднятися політику зі свого місця, що викликало стурбовані погляди чиновників.
Після того як експрезидент встав, то повернувся до Сі Цзіньпіня і щось сказав. Далі він поплескав по плечу прем’єра Лі Кецяна, поки верховний законодавець Китаю Лі Чжаньшу віддав папку колишнього президента стюарду.
Колишнього Генсека та очільника КНР Ху Цзіньтао силою вивели з залу під час церемонії закриття з’їзду Комуністичної партії.
Зауважимо, що Ху Цзіньтао вважається більш ліберальним за свого наступника. pic.twitter.com/2AHcyyzkAO
— Букви (@Bykvu) October 22, 2022
Видання зазначило, що відео не вдалося знайти в китайських соціальних медіаплатформах із жорсткою цензурою, хоча у Twitter воно було досить поширено. В китайському Weibo, який схожий на Twitter, деякі користувачі натякнули на інцидент, коли коментували старі пости з зображенням Ху Цзіньтао. У такий спосіб вони уникали цензорів у кіберпросторі.
У висвітленні церемонії державні ЗМІ не поширили момент інциденту. Reuters додало, що минулого тижня Ху виглядав хитким і йому допомогали вийти на ту саму сцену для церемонії відкриття конгресу.
На закритті національного з’їзду Комуністичної партії Китаю, який відбувається раз на п’ять років, мали внести поправки до статуту партії. Вони закріплюють статус Сі Цзіньпіна та керівну роль його політичної думки в партії.
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