Експродюсер українського співака Wellboy, хореограф та російськомовний артист з України Юрій Бардаш опублікував у сторіс Instagram відео, де порівняв Україну з нацистською Німеччиною завдяки висловам "Німеччина понад усе" та "Україна понад усе". Згодом він видалив запис.

Відповідне відео зафіксував та опублікував “Канал 24”.

На відео були кадри з радянського фільму, на яких видно німецьку фразу, що написала на стовпі концтабору та ролик за участю українців у вишиванках, із синьо-жовтими прапорами, які повторюють українське гасло.

Продовжуючи тематику висліву “понад усе” він поширив голосування з двома запитаннями “Понад усе? Понад діте? Понад життя людей?”. 65% опитаних відповіли — так, а 35% — ні.

Проте, соцмережі зустріли подібні публікації критикою з боку підписників та інших медійних особистостей, тому Юрій видалив свої сторіс.

Варто зауважити, що раніше Бардаш не засуджував війну в Україні. Він виїхав із країни до Грузії та не окреслював своєї позиції. Це відео було його першою публічною заявою щодо російсько-української війни.

Після цього він також провів прямий етер у Instagram, де обгрунтовува свої переконання.

“Нам треба ухвалити правильне рішення, щоби зберегти Україну. Воювати йдете не ви, а молоді пацани. Вони всі вмирають. Я зробив усе, що міг для своєї країни”, — сказав експродюсер Wellboy.

Він запевнив, що “пам’ятає своїх братів на Донбасі, у Росії та Грузії”, а також, що погані люди є в Україні та в Росії. Зокрема, Бардаш запевнив, що зараз переслідують усе російське. Для нього росія й російська людина — це різне. Водночас Юрій додав, що ненависть до РФ не змінить того факту, что люди помиратимуть, а “труни надходитимуть”.

“Я розумію, що підписав собі стресову тему. Уся моя команда зараз [від мене] відвернулася. Пройде час і всі ви захочете забути, це [війну], як страшний сон. Але люди, які полягли через ненависть…Продовжуйте свою ненависть, а труни будуть надходити. Усе це відбувається. Ось моя позиція. Ви не готові мене чути” — наголосив Бардаш.