Експродюсер українського співака Wellboy, хореограф та російський пропагандист з України Юрій Бардаш заявив, що в українських біометричних паспортах є "секретний чип" про який нібито ніхто не знає. Ймовірно, йдеться про NFC чип, який є гарантом оригінальності документа.

Про це він повідомив у своєму інтерв’ю російській блогерці Лілії Абрамовій (Татарці FM).

На початку розмови йому поставили запитання про те, як він опинився в російській столиці.

За словами Бардаша, на момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну він знаходився на Шрі-Ланці, а згодом поїхав до Грузії, де “нервував” та “гриз нігті”, але не висловлювався щодо війни, адже це її перші два тижні були “психологічно страшними”.

Згодом Юрій опублікував у сторіз Instagram відео, де порівняв Україну з нацистською Німеччиною завдяки висловам “Німеччина понад усе” та “Україна понад усе”, але потім він видалив запис.

Втім, після його заяви, де він таки висловив свої думки щодо повномасштабного вторгнення, йому нібито надійшов дзвінок, де йому повідомили, що за проросійським пропагандистом вирушив Грузинський національний легіон.

Бардаш зазначив, що після цього він витягнув з телефона та українського паспорта “секретний чіп”, про який нібито “ніхто не знає”.

Зауважимо, що ймовірно йдеться про NFC чип, який розташований всередині задньої обкладинки біометричного закордонного паспорта. Річ у тім, що чип — це додатковий елемент захисту від підроблення паспортів.

Існує припущення, що завдяки йому можна відстежити місце перебування людини. Втім, підтверджень цьому немає.