Відповідний допис Уманський опублікував у Facebook.
За словами Уманського, ініційована президентом Володимиром Зеленським програма “Велике будівництво”, якою передбачено будівництво доріг, шкіл, лікарень тощо, — яскраве підтвердження зростання рівня корупції.
“2020 запам’ятається українцям надовго. Не тільки через пандемію та недолугу боротьбу з нею, а й через безпрецедентний рівень зростання корупції та втрату владою адекватного сприйняття реальності. Так зване “Велике будівництво” — яскраве тому підтвердження”, — пише він.
Уманський заявив, що за останні два роки бюджет на будівництво доріг зріс у 3 рази. При цьому, за його словами, до тендерних вимог вносилися зміни, які сприяли тому, щоб замовлення на їхнє будівництво отримували певні компанії.
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“З початку “Великого будівництва” почались зміни у вимогах до тендерної документації. За дивним “збігом обставин” новим вимогам відповідає лише шість компаній — улюбленці “долі”, або “картель”, як їх називають колеги. Вигравати смачні тендери можуть лише вони. Але якщо придивитись — ці компанії не завжди будують дороги безпосередньо, а перепродають підряди субпідрядникам із дисконтом 30-40%”, — зазначає Уманський.
Ця ж шістка компаній, запевняє Уманський, отримала прямо чи опосередковано кошти у сумі, яка збігається з тією, яку “Укравтодор” отримав на будівництво доріг з COVID-фонду.
“Якщо скласти всі тендери цієї “мерзенної шістки” та вирахувати оці “дисконти” — маємо (хтось має!) близько 36 мільярдів грн — саме таку суму отримав додатково Автодор із Ковідного Фонду на “Велике будівництво”. Магія цифр, чи не так?”, — додає він.
Уманський наголошує, що кошти коронавірусного фонду були штучно витрачено і насправді без цих 35-36 млрд гривень можна було збудувати ту саму протяжність доріг.
Проте, зауважує ексрадник Єрмака, все це незабаром випливе, оскільки міжнародні партнери вимагатимуть аудиту цих коштів.
“Дурнів” не так багато. МВФ вимагає аудит як ковідного фонду, так і Укравтодору. Уряду його робити лячно”, — підсумовує він.
- Нагадаємо, під час роботи на посаді голови Мінфіну Ігор Уманський ініціював відставки голови Державної податкової служби Сергія Верланова і голови Держмитної служби Максима Нефьодова, оскільки бюджет нібито недоотримував близько 5 млрд грн щомісяця через схеми з ПДВ.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що команда президента стурбована ситуацією з корупцією в податковій службі і на митниці, де, за словами Уманського, “контрабас” як ішов, так і йде. В результаті Уманський став радником Єрмака. Його діяльність, за словами голови ОПУ, буде пов’язана з викоріненням схем в податковій і митниці.
- 24 квітня Рада прийняла рішення про створення Тимчасової слідчої комісії, яка розслідує факти, озвучені Уманським.
- 12 листопада радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Ігор Уманський подав у відставку.