Відповідний допис Уманський опублікував у Facebook.

За словами Уманського, ініційована президентом Володимиром Зеленським програма “Велике будівництво”, якою передбачено будівництво доріг, шкіл, лікарень тощо, — яскраве підтвердження зростання рівня корупції.

“2020 запам’ятається українцям надовго. Не тільки через пандемію та недолугу боротьбу з нею, а й через безпрецедентний рівень зростання корупції та втрату владою адекватного сприйняття реальності. Так зване “Велике будівництво” — яскраве тому підтвердження”, — пише він.

Уманський заявив, що за останні два роки бюджет на будівництво доріг зріс у 3 рази. При цьому, за його словами, до тендерних вимог вносилися зміни, які сприяли тому, щоб замовлення на їхнє будівництво отримували певні компанії.

“З початку “Великого будівництва” почались зміни у вимогах до тендерної документації. За дивним “збігом обставин” новим вимогам відповідає лише шість компаній — улюбленці “долі”, або “картель”, як їх називають колеги. Вигравати смачні тендери можуть лише вони. Але якщо придивитись — ці компанії не завжди будують дороги безпосередньо, а перепродають підряди субпідрядникам із дисконтом 30-40%”, — зазначає Уманський.

Ця ж шістка компаній, запевняє Уманський, отримала прямо чи опосередковано кошти у сумі, яка збігається з тією, яку “Укравтодор” отримав на будівництво доріг з COVID-фонду.

“Якщо скласти всі тендери цієї “мерзенної шістки” та вирахувати оці “дисконти” — маємо (хтось має!) близько 36 мільярдів грн — саме таку суму отримав додатково Автодор із Ковідного Фонду на “Велике будівництво”. Магія цифр, чи не так?”, — додає він.

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Уманський наголошує, що кошти коронавірусного фонду були штучно витрачено і насправді без цих 35-36 млрд гривень можна було збудувати ту саму протяжність доріг.

Проте, зауважує ексрадник Єрмака, все це незабаром випливе, оскільки міжнародні партнери вимагатимуть аудиту цих коштів.