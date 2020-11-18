Про це повідомляють #Букви.

За його словами, вдалося домовитися із зовнішніми кредиторами, у держбюджеті був створений “ковідний” фонд.

“Навесні, коли я розповів про махінації в фіскальній системі, в податковій митниці, приблизно на 10 млрд, були сподівання, що цей кейс вдасться вирішити і забезпечити приблизно 120 млрд грн додаткового посилення дохідної частини державного бюджету. І за рахунок цього можна було б зменшити дефіцит державного бюджету. Вимушений констатувати, що цей кейс провалився, спротив як був, так і залишився”, – сказав Уманський.

За його словами, лише за цією схемою бюджет втрачає від 4 до 5 млрд грн щомісяця.

“Поновилися чутки, що йде штучна затримка відшкодування ПДВ та ознаки вимагання від експортерів винагороди за відшкодування того ж ПДВ. Підакцизна група – майже 50% знаходиться в тіні”, – зазначив Уманський.

Він розповів, що 40 млрд грн з “ковідного” фонду за 10 місяців витратили – і переважно не на заходи боротьби з COVID-19. За цей же період на 95,5 млрд грн не прифінансовані видатки фонду загального бюджету.

“Дохідна частина після секвестру виглядає такою, що може бути виконана до кінця цього року. Між тим 300 млрд грн планових видатків, які мають бути забезпечені відповідними запозиченнями, можуть бути під загрозою. Вдалося залучити трошки більше 100 млрд грн. І до кінця року щонайменше 100 млрд державних видатків опиняться під загрозою”, – зазначив Уманський.

За його словами, в першу чергу постраждає соціальна група: соцвиплати, заробітні плати, комунальні платежі.

Ігор Уманський підкреслив, що емісія гривні може лише погіршити ситуацію – втрачається макроекономічна стабільність, під загрозою буде курс гривні.

“Ми розуміємо, що або де-юре у прозорий спосіб, або де-факто секвестру в Україні в цьому році буде. Але я переконаний, що робити його в ручному режимі чиновниками з незрозумілою мотивацією є хибним шляхом”, – зазначив Уманський, підкресливши, що за умов знецінення активів, втрати довіри проводити тотальну приватизацію, розпродаж державної землі є нерозумним.

“Мені здається, що можливість створення земельного банку на базі державної землі, введення через цей інструмент прозорого ринку оренди державної землі дозволить створити фінансові можливості для розвитку аграрної інфраструктури з одного боку, з іншого – створити фінансовий механізм для компенсації тим верствам населення, які не отримали земельні ділянки при розпаюванні”, – сказав Уманський.

На його думку, “бюджет хотєлок” на наступний рік треба переглянути.