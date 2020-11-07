Колишній радник президента Дональда Трампа з національної безпеки Стів Беннон втратив адвоката після того, як заявив про необхідність позбавити голів головного інфекціоніста США доктора Ентоні Фаучі і директора ФБР Крістофера Рея.

Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією джерела видання, у п’ятницю, 6 листопада, відомий юрист, який захищав Беннона від звинувачень у шахрайстві у федеральному суді на Манхеттені, різко вирішив відмовитись від нього як клієнта.

“Містер.Беннон перебуває в процесі затвердження нового адвоката”, – заявив вже колишній адвокат Беннона, Вільям Берк, у короткому листі до суду, в якому не дав пояснень.

Беннон втратив роботу у Білому домі у 2016 році, за вісім місяців після інавгурації Дональда Трампа. А судять його за дії в рамках плану щодо створення стіни на кордоні США з Мексикою, яка є однією із політичних обіцянок Трампа.

Слухання у справі проти Беннона, у якій він більше не має захисника, почалися у серпні поточного року.

Його звинувачують в обмані донорів у рамках кампанії приватного фінансування стіни. Прокурори заявили, що Беннон та ще троє осіб, витратили сотні тисяч доларів донорів на оплату проїзду, готелів, боргу за особистими кредитними картками тощо.

Беннон та інші фігуранти справи не визнали провину.