Про це повідомляє CNN.
Однак Беннон не буде відбувати свій чотиримісячний термін, доки не розглянуть апеляцію на його засудження. Також суддя призначив йому штраф у розмірі 6 500 доларів.
Водночас сам Беннон не виступав під час слухання, за нього говорили адвокати.
Колишнього радника засудили за відмову давати свідчення під час розслідування комітету Палати представників 6 січня, а також за те, що він не надав документи, які вимагав комітет.
Уряд США хотів, щоб Беннон відсидів хоча б 6 місяців за свої злочини, у той час, як Беннон просив випробувального терміну або, щонайбільше, домашнього ув’язнення.
ДОВІДКА: Беннон був радником Дональда Трампа під час його президентської кампанії 2016 року, а потім головним стратегом Білого дому у 2017 році.
Штурм Капітолія США — насильницькі протести, що пройшли 6 січня у Вашингтоні (округ Колумбія), організовані групою прихильників президента США Дональда Трампа, метою яких було змінити результати президентських виборів 2020 року. Учасники протестів захопили будівлю Капітолія США, що призвело до загибелі п’яти людей та змусило членів Конгресу США тимчасово евакуюватися, однак зрештою не завадило сертифікації результатів виборів.
- 45-й американський президент Дональд Трамп передавав людям неправдиву інформацію та використав їх, як пішаків, аби реалізувати штурм Капітолія та залишитися на посаді голови держави.
- Раніше повідомляли, що після нападу на Капітолій 6 січня ФБР почало ретельно стежити за членами екстремістських угруповань, таких як Oath Keepers (ультраправа антиурядова організація), Three Percenters (права воєнізована група) і Proud Boys (ультраправа американська організація виключно для чоловіків, широко характеризується як неофашистська).
- 21 січня організатора американського ультраправого угруповання Proud Boys Джозефа Біггса було заарештовано у Флориді після того, як ФБР заявило, що члени групи могли бути причетними до організації штурму Капітолія 6 січня.