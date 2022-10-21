Стіва Беннона, ексрадника колишнього президента США Дональда Трампа засудили до 4 місяців ув'язнення за неповагу до Конгресу. Він відмовився свідчити перед комітетом Палати представників США про штурм Капітолія, який стався 6 січня минулого року.

Про це повідомляє CNN.

Однак Беннон не буде відбувати свій чотиримісячний термін, доки не розглянуть апеляцію на його засудження. Також суддя призначив йому штраф у розмірі 6 500 доларів.

Водночас сам Беннон не виступав під час слухання, за нього говорили адвокати.

Колишнього радника засудили за відмову давати свідчення під час розслідування комітету Палати представників 6 січня, а також за те, що він не надав документи, які вимагав комітет.

Уряд США хотів, щоб Беннон відсидів хоча б 6 місяців за свої злочини, у той час, як Беннон просив випробувального терміну або, щонайбільше, домашнього ув’язнення.

ДОВІДКА: Беннон був радником Дональда Трампа під час його президентської кампанії 2016 року, а потім головним стратегом Білого дому у 2017 році.

Штурм Капітолія США — насильницькі протести, що пройшли 6 січня у Вашингтоні (округ Колумбія), організовані групою прихильників президента США Дональда Трампа, метою яких було змінити результати президентських виборів 2020 року. Учасники протестів захопили будівлю Капітолія США, що призвело до загибелі п’яти людей та змусило членів Конгресу США тимчасово евакуюватися, однак зрештою не завадило сертифікації результатів виборів.