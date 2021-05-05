Колишній народний депутат від "Партії Регіонів" та "Опозиційного блоку" Борис Колесніков підтвердив створення нової політичної партії. Напередодні від інформації про це він відхрестився.

Про це він сказав у коментарі “Радіо Свобода”.

“Я справді займаюся створенням нового політичного проєкту. Він матиме назву “Україна – наш дім”. Його основна ідея – зібрати найкращих людей з усіх сфер: промислового та аграрного сектору, сфери інформаційних технологій, медицини, освіти, соціальної сфери, малого та середнього бізнесу. Ідея створити таку партію у мене виникла давно, бо останнім часом в українській політиці гостро відчувається дефіцит професійних селфмейд-людей і політична сила, над якою я працюю, готова їх запропонувати”, – сказав Колесніков.

Напередодні у ЗМІ з’явилася інформація, що Колесніков є відповідальним за підготовку нового політичного проєкту олігарха Ріната Ахметова. Тоді політик заперечив це.