Про це учасник спецоперації з затримання “вагнерівців” Роман Червінський розповів в інтерв’ю журналістці Христині Бондаренко.

Ексрозвідник ГУР висловив сумніви щодо того, чи проходили Єрмак, Голілашвілі чи дружина останнього перевірку на допуск до держслужби.

На запитання, чи були у нього підозри, що Єрмак може бути російським агентом, Червінський відповів: “Так, у мене особисто були”.

“У мене є певні елементи оперативної інформації, які показують, що ця людина працює, я не скажу, що на користь Росії – вона бачить Україну з Росією. Братськими народами, це така собі радянська ідеологія, що нам краще бути разом із Росією.

Червінський вважає, що це було видно ще в його інтерв’ю, коли Єрмак з самого початку розповідав американським журналістам, що “патріоти винні в тому, що зараз війна, що це провокаційна війна з нашого боку, що Порошенко затіяв цю війну, він за неї відповість.. Він бачить, що Україна винна у війні”.

Ексрозвідник не має прямих доказів, але бачить низку дотичних в користь російських інтересів Єрмака: “Є таке поняття, як “агент впливу”. Це агент, який перебуває на посаді – він не має права себе розкривати. Він сильний тим, що на високій посаді та може своїми рішеннями впливати на інтереси іншої держави”.

Роман Червінський розповів, як саме діє агент впливу: він не повинен здійснювати помилок на кшталт передавання інформації мобільним телефоном, але ідеологічно має діяти так, щоб Росія отримала зиск — працюють на ту країну зсередини.