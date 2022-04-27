Позафракційний народний депутат, колишній член політичної партії "Слуга народу" Олександр Юрченко написав заяву на військових, які затримали його на блокпосту через відсутність документів на зброю. Депутата "Європейської Солідарності" в Київраді Олександр Погребиського викликають на допит як свідка.

Про це він повідомив у Facebook.

“Друзі на повному серйозі, щоб ви розуміли, військова прокуратура сьогодні вручила повістку, де мене викликають на допит в якості свідка, за фактом можливих неправомірних дій, коли затримали нардепа Юрченка. Тобто Юрченко реально написав заяву на військових! Класних нардепів собі обрали, правда?” — написав Погребиський.

Нагадаємо, раніше Погребиський повідомив, що “ексслугу народу” Олександра Юрченка затримали на блокпосту, коли він намагався забрати зброю у чатового. При собі нардеп не мав документів на зброю, хоча ходив із пістолетом ПМ. Для безпеки військовослужбовців боєкомплект пістолета йому не повернули. Згодом Юрченка відпустили.

За результатами проведеної бесіди нардеп “чесно, щиро” попросив вибачення у військовослужбовців ТрО, які виконували свої обов’язки. Згодом Юрченко пішов у поліцію та написав заяву на військових – за те, що вони виконували свій прямий обов’язок.