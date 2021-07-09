Про це потерпілий розповів “Громадському радіо”.

Нагадаємо, 8 липня, близько 14:10 у Львові народний депутат Олександр Юрченко під наркотиками скоїв автопригоду.

У протоколі медобстеження зазначено, що він перебував за кермом в стані наркотичного сп’яніння. Тест встановив, що Юрченко був під впливом MDMA.

Боровець каже, що у водієві нардепа Юрченка не впізнав.

“І лишень коли оформлювали протокол, ми його підписали й могли кожен собі сфотографувати, я просто вбив його прізвище та ім’я в інтернет і зрозумів, що це нардеп. До того я вже розумів, що це був якийсь там…Він мені погрожував, розповідав про його великі зв’язки. Але я не розумів, хто то є. На жаль чи на щастя я не знав, що то депутат Верховної Ради”, – розповів Боровець.

А сьогодні зранку Всеволоду Боровцю зателефонували з поліції. Він зазначає, що проти нього хочуть відкрити кримінальну справу.

“Мене збентежила одна річ і це було достатньо незвично для мене: мені з 6 ранку понад 17 разів телефонували невідомі номери. Я подивився, що це за номери через Getcontact, о 8 ранку, коли прокинувся, я підняв телефон і зрозумів, що це дзвонили слідчі з управління поліції. Вони мене наполегливо переконували без жодних офіційних запрошень прийти у відділення вже, не чекаючи адвоката буквально з самого ранку прийти. Тому що начебто пан Юрченко о другій ночі на мене заяву невідому чи невідомі мені статті КК. Мене це здивувало, що слідчі з 6 ранку. Тим паче я ставив питання…Вони маніпулювали, вони розповідали речі неправдиві про те, скільки у мене є часу. Чому я мушу прийти чи не мушу тощо”, – розповів львів’янин.

Зазначимо, що на сайті управління патрульної поліції у Львові та на їхній офіційній сторінці у Фейсбук інформації про аварію немає.

Справа Юрченка

Як відомо, 13 вересня нардеп Гео Лерос зробив чергову гучну заяву – він повідомив, що проти його вже колишнього колеги по фракції Олександра Юрченка провадяться слідчі дії НАБУ через лобіювання інтересів по законопроєкту про відходи. Лерос стверджував, що НАБУ нібито затримало на хабарі помічника депутата Юрченка, який взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачалися за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами. Ні Офіс генпрокурора, ні НАБУ спочатку жодним чином не відреагували на слова депутата.

Згодом голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія повідомив, що Юрченко має намір вийти з фракції допоки не доведе свою невинуватість у справі щодо отримання хабаря його “довіреною особою”.

Сам Юрченко пов’язав справу проти нього зі “сміттєвою мафією”.

15 вересня Національне антикорупційне бюро України опублікувало відеоматеріали, де довірена особа нардепа Юрченка домовляється з детективом НАБУ про хабар у 200 000 доларів за внесення правок по зеленому тарифу в законопроєкт про управління відходами. На відео також присутній і Юрченко, який говорить про “плюшки”, які він хоче отримати за роботу.

17 вересня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив нардепу Юрченку про підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень і обов’язків.

Дії народного обранця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 і ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України (одержання неправомірної вигоди у великому розмірі, а також підбурювання до надання неправомірної вигоди посадовій особі, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб).

15 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що поки немає достатніх підстав для оголошення підозри нардепу Олександру Юрченку у справі про отримання хабаря. Згодом Венедіктова все ж підписала повідомлення про підозру Юрченку та клопотання про обрання запобіжного заходу – утримання під вартою.

17 вересня народного депутата Олександра Юрченка офіційно виключили з фракції “Слуги народу”.

21 вересня Вищий антикорупційний суд заарештував Юрченка з можливістю вийти під заставу. Незабаром за нього внесли 3 мільйони 1 656 гривень застави. Вже в листопаді з нього зняли електронний браслет.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нардеп Олександр Юрченко сидітиме у в’язниці.