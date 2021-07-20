Про це повідомляє американське видання CNBC.
В справі сказано, що Баррак брехав агентам Федерального бюро розслідувань (ФБР) про характер взаємодії з ОАЕ. Таким чином, він протистояв правосуддю та незаконно лобіював інтереси іноземної держави в США.
Зараз Барраку 74 роки. Він є засновником компанії Colony Capital, в якій працював виконавчим директором до 2020 року.
Баррака заарештували в Лос-Анджелесі. Його знають, як близького друга та соратника Трампа. Саме за його президентства інвестор намагався лобіювати інтереси ОАЕ. Окрім самого Баррака, аналогічні звинувачення за сімома пунктами висунули ще двом чоловікам.
В обвинувачувальному акті сказано, що Баррак, разом з двома співучасниками, таємно просував інтереси ОАЕ, маючи прихильність високопоставлених американських чиновників. Таким чином, він впливав на зовнішньополітичні орієнтири президента Трампа. Йдеться про період з початку президентства до квітня 2018 року.
Діяльність Баррака кваліфікується, як незаконна, оскільки він не мав реєстрації іноземного агента ОАЕ. Окрім цього, він передавав неправдиву інформацію та брехав слідству в червні 2019 року. Зокрема, в результаті лобізму з боку Баррака, конкретна людина отримала місце спеціального посла США на Близькому Сході. Прокурори стверджують, що Баррак зустрічався та допомагав також й лідерам Саудівської Аравії. Зокрема, передавав їм конфіденційну інформацію про американських чиновників та їх урядові рішення.
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