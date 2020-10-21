Колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив, що захворів на коронавірус COVID-19.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Зосередившись на допомозі землякам у протидії коронавірусу, сам отримав позитивний тест на “ковід”. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Усім – здоров’я і жодних коронавірусів”, – написав Володимир Литвин.

Володимир Литвин — український політик, голова Адміністрації Президента (1999—2002), голова Верховної Ради у 2002 — 2006 роках та з 9 грудня 2008 року до 6 грудня 2012, доктор історичних наук, професор, дійсний член Національної академії наук.