Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо колишнього співробітника, який на початку антитерористичної операції на сході України приєднався до незаконних збройних формувань так званої "ДНР", зокрема до угруповання "Восток".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, обвинуваченим є Василь Бовсуновський (позивний “Кабан”). Він здійснював розвідувально-підривну діяльність та обстрілював позиції сил АТО.

Він бере активну участь у бойових діях проти Сил безпеки й оборони України, переховуючись від правосуддя. Обвинувальний акт щодо зловмисника направили до суду. Зараз встановлюють його місцеперебування та притягують до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Згодом ватажки бойовиків призначили його командиром так званої “військової частини № 5002 внутрішніх військ МВД ДНР”. Там він організував проведення спеціальної бойової підготовки та прокремлівського “виховання” підлеглих.

На початку повномасштабного вторгнення РФ підпорядковані йому підрозділи увійшли до складу окупаційних угруповань на східному напрямку.

У межах спеціального досудового розслідування слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України та оголосили його у загальнодержавний розшук.