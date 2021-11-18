Ексстратег 45-го президента США Дональда Трампа Стів Беннон відмовився визнавати провину та свідчити у справі щодо штурму Капітолія. Це сталося через два дні після того, як він сам здався представникам ФБР. Тепер Беннон обіцяє боротися зі звинуваченнями.

Про це повідомляє ВВС.

У неділю, 15 листопада, Беннон сам прийшов до ФБР, оскільки йому пред’явили звинувачення через відмову співпрацювати із комітетом Конгресу, який займається розслідуванням подій 6 січня, коли прихильники Трампа штурмували будівлю Капітолія. Ексстратег відмовився передати законодавцям певні документи, а це розцінили як зневагу до Конгресу. За такий проступок у США передбачено покарання на термін до одного року.

Рішення стосовно 67-річного Беннона має найближчим часом ухвалити федеральний суд.

Як відомо, його називають одним з найближчих соратників Трампа, коли йдеться про події 6 січня.

На думку представників комітету Конгресу, якщо Беннона все ж визнають винним та покарають, це “стимулюватиме решту свідків передати документи та відповісти на поставлені їм запитання”. На думку голови комітету, демократа Адама Шиффа, кейс Беннона може стати показовим для решти політиків і чиновників у адміністрації Трампа. Власне Беннон відмовився приходити на слухання, апелюючи до “привілею виконавчої влади”.

Тепер йому загрожує до року арешту та штраф розміром 100 тисяч доларів, якщо провину чиновника вдасться довести. Його звинувачують (за одним пунктом) за відмову прийти на засідання комітету для давання свідчень та за відмову передати документи Конгресу (за другим пунктом).

У судовому позові проти Беннона йдеться, що перед штурмом Капітолія той заявляв, що “завтра все пекло вийде зовні”. На думку чиновника, всі обвинувачення проти нього – “політично мотивовані”.

Тепер Беннон має щотижня приходити до поліційної дільниці, залишатися за зазначеною адресою та повідомляти правоохоронцям про плани залишити район Вашингтона. Також він має здати паспорт (у США він потрібен тільки для подорожі за кордон).

Штурм Капітолія

Нагадаємо, натовп прихильників Дональда Трампа, що штурмували Капітолій США в середу, охоплював адептів теорії змови QAnon, на підтримку яких президент висловлювався публічно, і членів екстремістської організації Proud Boys.

По обіді 6 січня в будівлі Капітолія у Вашингтоні розпочалося спільне засідання Палати представників та Сенату США. Конгрес мав підрахувати та затвердити голоси виборників, остаточно оголосивши про перемогу обраного президента Джо Байдена.

Напередодні засідання у Вашингтоні розпочався анонсований Дональдом Трампом мітинг його прихильників. На протест з’їхалися люди з усієї країни.

Під час зачистки Капітолія від протестувальників загалом було затримано понад півсотні осіб, серед яких половина — безпосередньо у приміщеннях Конгресу. 13 особам вже висунули обвинувачення у зв’язку з участю у заворушення. Серед них — Річард Барнетт, який вдерся до кабінету спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, та нещодавно обраний член Палати делегатів Західної Вірджинії (від Республіканської партії) Деррік Еванс.

Жертвами подій 6 січня стали 5 осіб. Про смерть 4 осіб стало відомо того ж дня. Однією з жертв стала прихильниця Трампа та QAnon Ешлі Беббіт. 8 січня помер офіцер поліції Браян Сікнік, який отримав травми під час штурму Капітолія. #Букви розповідали, що відомо про офіцера, який загинув.