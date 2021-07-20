Цього тижня українські силовики спробують легалізувати колишнього суддю Миколу Чауса, якого викрали у Молдові.

Про це з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє “Главком”.

За інформацією видання, таке завдання президент Володимир Зеленський поставив у п’ятницю минулого тижня під час спеціальної наради з силовиками.

“У жорсткій формі всім силовим відомствам було сказано, що Чауса треба легалізувати у проміжку 19-25 липня”, – повідомило джерело.

Відповідальним за це призначено очільника Служби безпеки України Івана Баканова. За таємним сценарієм, представники СБУ мають “знайти” Чауса на кордоні “під час незаконного перетину”.

Розглядають кордон із Молдовою, Придністров’ям і Росією. Остання вважається пріоритетною.

До цієї спецоперації залучать представників Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони та прикордонників.

Про плани Офісу президента щодо “легалізації” Чауса повідомив також журналіст Юрій Бутусов.

“За даними наших джерел, Чаус перебуває під контролем ГУР Міноборони. Всією цією операцією керує, звичайно, Офіс президента. Щоб використовувати Чауса під своїм контролем, влада планує забрати справу судді з-під слідства НАБУ і передати його в підконтрольне Зеленському СБУ”, – пише Бутусов.

За його даними, не виключено, що відбудеться затримання Чауса поблизу кордону України з матеріалами, які дадуть формальні підстави прокуратурі забрати справу з-під слідства НАБУ і передати слідству СБУ як нібито підозрюваного в шпигунстві, порушенні державного кордону, діяльність якого повинна розслідувати контррозвідка.

Бутусов також припускає, що замість реальної кримінальної справи Зеленський і Єрмак спробують використати пред’явлення Чауса для створення інформаційного шуму в річницю провалу спецоперації із захоплення ”вагнерівців”.

“Щоб просто забити інформаційне поле іншими приводами. Однак, пред’явлення Чауса не зможуть змусити НАБУ тихо передати все своє розслідування в СБУ. Виникне гучний скандал, великий політичний резонанс через спроби врятувати хабарника від відповідальності”, – зазначив Бутусов.

Хто такий Микола Чаус?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ спіймали Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він перебував у Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.

У Молдові 22 квітня мав засідати Верховний суд за поданням екссудді політичного притулку, і шансів виграти процес щодо екстрадиції в Чауса не було.

Викрадення Чауса

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.

Також було опубліковано відео, на якому, ймовірно, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 був військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.

Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — у матеріалі #Букв.

Журналісти-розслідувачі інформували, що до викрадення Миколи Чауса причетні українці, котрі мають відношення до Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, українська агенція журналістських розслідувань “Слідство.Інфо” та спільнота молдовських журналістів-розслідувачів RISE Moldova оприлюднили докази причетності українських силовиків до викрадення Чауса. За даними журналістів, молдовська поліція перевіряє на причетність до викрадення екссудді до двох десятків українців. Серед цих фігурантів є щонайменше двоє людей, які мають відношення до Головного управління розвідки Міноборони (йдеться про українців Юрія Коваленка та Андрія Куценка).

Зазначалося, що українські розвідники, які викрали екссуддю Чауса, орендували авто з GPS-маячком.

Є версія, що метою операції з викрадення судді є спроба якимось чином встановити причетність до вивезення Чауса за кордон ексначальника ГУР Міноборони Василя Бурби, поки не вийшов фільм Bellingcat про зрив спецоперації із затримання “вагнерівців”. Раніше Бурба дав свідчення щодо операції з “вагнерівцями”, й тепер на Банковій шукають на нього компромат.

Реакція Молдови

Джерела #Букв в Офісі президента повідомляли, що Мая Санду намагалася зв’язатися з Володимиром Зеленським, але на дзвінки президентки Молдови кілька разів просто не відповіли. Згодом Санду підтвердила, що має намір обговорити питання щодо викрадення Чауса із Зеленським.

9 квітня Парламент Молдови схвалив створення слідчої комісії для встановлення обставин викрадення українського екссудді Миколи Чауса. До комісії увійшли 9 депутатів від усіх парламентських фракцій. Її створення підтримали більшість депутатів парламенту.

Спочатку пропонували запровадити термін роботи комісії на 60 днів, але депутати в результаті скоротили його до 30 днів. Після цього комісія повинна представити результати розслідування в парламенті Молдови.

До завдань комісії належатимуть: аналіз дій компетентних органів Молдови при розслідуванні інциденту з викраденням Чауса; з’ясування обставин викрадення; виявлення прогалин у законодавстві і пропозиція поправок до чинних законів (для запобігання подібних випадків у майбутньому).

Молдовські депутати розповіли #Буквам, що бачать “багато незрозумілих моментів” у викраденні Чауса і хочуть встановити, як він опинився в Молдові.

Депутат парламенту Республіки Молдова Василь Андрійович Нестасе заявив, що парламентська комісія розглядає різні версії викрадення українського екссудді Миколи Чауса.

Відомо, що правоохоронці Молдови вже встановили особи українців, які причетні до викрадення судді Чауса. Зазначалося, що Україна взагалі не співпрацює з молдовськими слідчими у справі про викрадення екссудді.

У Молдові висловлювали занепокоєння, що Чауса довго ховають. Також висловлювалася думка, що викрадачі не знають, як бути далі.

Днями стало відомо, що в Молдові затримали ще одного підозрюваного у викраденні Чауса.