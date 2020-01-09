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Екстопменеджери «ПриватБанку» в суді вимагають відмінити його націоналізацію

Господарський суд міста Києва відкрив провадження за позовами екстопменеджерів та ексакціонерів "ПриватБанку" про визнання недійсними договорів про придбання акцій, які були укладені в грудні 2016 року під час націоналізації банку.

Четвер, 9 січня 2020, 13:03

Про це свідчить рішення суду від 2 січня 2020 року.

Зокрема, позов подано до Фонду гарантування вкладів, Міністерства фінансів та “ПриватБанку”.

За даними видання Finbalance, ініціатором відкриття провадження став колишній голова правління банку Олександр Дубілет.

Крім того, з аналогічними позовами в кінці грудня 2019 року до суду звернулися й інші колишні топ-менеджери “ПриватБанку”, які також володіли міноритарними пакетами акцій фінустанови, – у тому числі екс-перший заступник глави правління Тимур Новіков (1,3625 %), екс-перший заступник глави правління Олег Гороховський (0,3236 %), екс-перший заступник глави правління Володимир Яценко (0,3229 %), екс-заступник глави правління Тетяна Гур’єва (0,2422 %), екс-заступник глави правління Людмила Шмальченко (0,1614 %) та інші.

Зазначається, що колишні керівники “ПриватБанку” в судовому порядку оскаржують також операцію bail-in – примусову конвертацію їх депозитів у нові акції банку, які були випущені в грудні 2016 року під час націоналізації фінансової установи, а потім були викуплені державою (в особі Мінфіну) за 1 грн.

Нагадаємо, “ПриватБанк” був націоналізований у  грудні 2016 року. У квітні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію незаконною. Після НБУ, Мінфін та “ПриватБанк” подали апеляцію на це рішення.

Теги: Дубілет, Мінфін, акції, націоналізація, суд, ПриватБанк, Фонд гарантирования вкладов

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