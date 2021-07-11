Висока температура стала причиною масової загибелі мідій та інших молюсків на пляжах Західної Канади.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Крістофер Харлі, професор кафедри зоології Університету Британської Колумбії, у неділю на пляжі Кітсілано виявив незліченну кількість розкритих і гниючих у раковинах мертвих мідій.

Харлі вивчає вплив зміни клімату на екологію скелястих берегів, де мешкають молюски, мідії і морські зірки, тому він хотів побачити, як живуть літоральні безхребетні під час рекордної спеки 26-28 червня.

“Я відчув неприємний запах цього пляжу ще до того, як дістався до нього”, – сказав Крістофер Харлі.

На наступний день Харлі і один з його учнів вирушили в Lighthouse Park у Західному Ванкувері. “Там була катастрофа. Там дійсно велике ложе мідій, яке покриває берег, і більшість цих молюсків загинули”, – сказав він.

За словами Харлі, мідії прикріплюються до каменів і інших поверхонь і звикли до впливу повітря і сонячного світла під час відливу, але зазвичай вони не витримують температури вище 100 градусів за Фаренгейтом (37,7 °C) дуже довго.

Температура повітря в центрі Ванкувера була 37 °C 26 червня, 37,5 °C – 27-го і 38,6 °C – 28-го. На пляжі було ще спекотніше.

Харлі і його учень використовували тепловізійну камеру FLIR, яка виявила, що температура поверхні перевищує 51,6 °C.

У цю пору року відплив трапляється в найспекотніший час дня в цьому районі, тому тварини не можуть вижити, поки приплив не повернеться, сказав він.