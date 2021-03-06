Лідер католицької церкви Папа Римський Франциск здійснив історичний візит до ісламського Іраку, під час якого різко засудив прояви екстремізму та подякував за захист християн, які проживають в країні.

Про це повідомляє BBC.

Це перший в історії візит представника християнської католицької церкви в країну, де шанують іслам. Також це перший міжнародний візит Франциска з початку пандемії коронавірусу. Візит триватиме чотири дні.

На другий день перебування в Іраку Франциск зустрівся з найвпливовішою духовною особою іракських шиїтів — великим аятолою Алі аль-Сістані. Під час зустрічі Папа подякував аятолі за захист християн, які неодноразово ставали жертвами переслідувань і гонінь в Іраку.

Папа та аятолла розмовляли протягом 50 хвилин. Духовний лідер шиїтів висловив думку, що християни в Іраку “повинні жити, як і всі іракці, в мирі та безпеці, з повним дотриманням їхніх конституційних прав”. Переслідування християн в країні сильно зросли після подій 2003 року, коли США вторглися на територію Іраку.

У відповідь лідер Ватикану висловив подяку “за те, що перед лицем насильства і великих труднощів останніх років він — разом з шиїтською громадою — підвищив голос на захист найслабших і гнаних, підтвердивши священний характер людського життя і важливість єдності іракського народу”.

Він заявив, що Ірак — символ країни, яка постраждала від воєн, тероризму і різних конфліктів. При цьому, у держави є унікальний шанс — продемонструвати, що мирне співіснування представників різних релігій, культур і народів — реальне. Таким чином, Ірак може стати країною-прикладом для інших ісламських держав на Близькому Сході.

Франциск особливу увагу звернув на те, що кількість християн в Іраку з кожним роком зменшується, що спровоковано переслідуваннями з боку радикально налаштованих ісламістів. Так, за 20 років кількість християн в Іраку скоротилася з 1,4 мільйона до 250 тисяч. Зараз християни в Іраку – 1% населення країни. Багато християн втекли з Іраку, рятуючи свої життя і намагаючись зберегти рідних від насильства на релігійному ґрунті. Після повалення режиму Саддама Хусейна його послідовники, бойовики ІДІЛ забрали у християнських церков будівлі, змусили їх платити високі податки або ж перейти в іслам. За будь-яку непокору християнам загрожувала смерть.

На третій день візиту Франциск відвідав біблійне місто Ур, в якому жив Авраам, названий “другом Божим”. Під час візиту понтифік зустрівся з представниками різних релігійних течій, які є в Іраку: шиїтам, сунітами, християнами та єзидами. Він різко засудив прояви екстремізму та закликав до миру.

“Ворожнеча, екстремізм і насильство не надихаються релігією: це зрада релігії … Ми, євреї, християни та мусульмани разом з братами й сестрами інших релігій віддаємо честь батька Авраама, вчиняючи як він: ми дивимося на небо і йдемо землею”, – сказав Папа.

Франциск сказав, що будь-який прояв екстремізму – це “зрада релігії”.

Напередодні поїздки до Іраку Папу попередили, що в країні почався спалах коронавірусу, але він прийняв рішення не скасовувати поїздку. В Іраку його, як духовного лідера, охороняють близько десяти тисяч співробітників іракських сил безпеки. У країні ввели цілодобову комендантську годину. Деякі представники радикальних мусульман в країні виступили проти візиту Франциска, назвавши його “втручанням Заходу в справи Іраку”.