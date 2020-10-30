У п'ятницю, 30 жовтня, відбулося позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу. Воно було ініційовано українською делегацією в зв'язку із загибеллю українських військовослужбовців.

Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці української делегації в ТКГ.

Згідно з повідомленням, українська делегація зажадала від російської сторони вжити негайних заходів щодо припинення порушення режиму припинення вогню і ескалації збройного конфлікту на Донбасі, “яка має ознаки заздалегідь спланованої”. Українська сторона також запросила допомоги у представників ОБСЄ.

Під час переговорів сторони: 1. Обговорили “інциденти, які мали місце і призвели до трагічних наслідків”. 2. Домовилися “дотримуватися режиму тиші”. 3. Обговорили заходи щодо запобігання подальшим випадкам порушення режиму “тиші”. 4. Домовилися продовжити консультації на наступному засіданні ТКГ, яке заплановане на 10 листопада цього року.

“Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, модератор робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи, посол Яшар Халіт Чевік підтримав наміри сторін дотримуватися режиму припинення вогню”, – йдеться в повідомленні.

Що відомо про загибель військовослужбовців

Сьогодні вранці стало відомо, що через обстріли російсько-окупаційних військ на Донбасі загинули двоє українських захисників.

Обстріл противник здійснив о 0:28 30 жовтня в напрямку Водяного, використовуючи АГС і підствольні гранатомети.

Командувач Об’єднаними силами Володимир Кравченко заявив, що збройні формування Росії прицільно обстріляли українські позиції.

“Ворог нахабно вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем по підрозділу Об’єднаних сил в районі населеного пункту Водяне. Із сумом повідомляю, що внаслідок обстрілу на початку доби два військовослужбовці Збройних сил України отримали поранення, несумісні з життям… Така зухвалість противника свідчить про те, що збройні формування Російської Федерації спрямовано йдуть на зрив домовленостей, що були досягнуті ТКГ 22 липня 2020 року. Сьогоднішній обстріл доводить, що противник не має на меті досягнути миру”, – зазначалося в заяві.

У штабі уточнили, що на вогневі провокації супротивника підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь.

У 36-й окремій бригаді морської піхоти повідомили імена загиблих. Це морські піхотинці сержант Бондарюк Володимир Володимирович і старший сержант Старостін Михайло Григорович.