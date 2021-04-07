Під час екстреної позачергової зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, про спільну заяви щодо цього домовитися не вийшло.

Про це проінформували у пресслужбі делегації України у ТКГ.

Як повідомлялося раніше, через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося у середу.

В делегації зазначили, що єдиним робочим питанням було повернення до суворого дотримання домовленостей про припинення вогню, досягнутих 22 липня 2020 року.

За підсумками засідання сторони підтвердили:

готовність та необхідність дотримання режиму припинення вогню та виконання домовленостей від 22 липня 2020 року;

що не залишилося жодних додаткових умов для цього.

Утім російська сторона відмовилася від прийняття спільної заяви про це.

“Спільної заяви по факту, яку запропонував координатор Підгрупи з безпеки Глава СММ ОБСЄ Посол пан Х. Чевік, та на користь прийняття якої висловилася українська сторона, не прийняли. Російська сторона зажадала внести додаткові корективи у текст підсумкової заяви, які, на нашу думку, мали задум показати її у більш вигідному для неї світлі”, — проінформувала українська сторона в ТКГ.

Наступне, чергове загальне засідання ТКГ заплановане на 14 квітня.

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.

Раніше президент України Володимир Зеленський визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.