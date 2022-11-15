По всій території України запровадили екстрені відключення світла. Вони сталися внаслідок масованого ракетного обстрілу.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, екстрені відключення ввели за розпорядженням “НЕК Укренерго”. Енергетики розпочали екстрені відключення світла по всій Україні, зокрема, і в столиці.

“Це необхідний крок задля збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні”, — написав Віталій Кличко.

Він додав, що зараз не діють графіки стабілізаційних відключень. Попередньо повідомлялося, що у Києві щонайменше половина клієнтів — без світла.

Також стосовно відключення світла раніше писали голова військової адміністрації Черкащини Ігор Табурець, очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький та начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Стосовно перебоїв зі світлом передавали з Одеси, Дніпра, Луцька, Хмельницького та інших міст.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко додав, що найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. У Києві — вкрай важка ситуація.

“Укренерго вимушені розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні”, — написав він.