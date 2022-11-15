Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, екстрені відключення ввели за розпорядженням “НЕК Укренерго”. Енергетики розпочали екстрені відключення світла по всій Україні, зокрема, і в столиці.

“Це необхідний крок задля збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні”, — написав Віталій Кличко.

Він додав, що зараз не діють графіки стабілізаційних відключень. Попередньо повідомлялося, що у Києві щонайменше половина клієнтів — без світла.

Також стосовно відключення світла раніше писали голова військової адміністрації Черкащини Ігор Табурець, очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький та начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Стосовно перебоїв зі світлом передавали з Одеси, Дніпра, Луцька, Хмельницького та інших міст.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко додав, що найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. У Києві — вкрай важка ситуація.

“Укренерго вимушені розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні”, — написав він.