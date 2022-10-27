Про це повідомили під час етеру телемарафону.
За словами заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка, екстренні відключення світла є вимушеним заходом. Планувалося на цьому тижні запровадити зрозуміли графіки відключень, але через влучання плани змінилися, бо є дефіцит у центральній частині країни.
“Вони (екстренні відключення світла, – ред.) можуть бути довшими, ніж чотири години. На жаль, ми поки що не можемо спрогнозувати, скільки (часу триватимуть, – ред.) та за якими адресами і так далі. Це те, що ми хотіли зробити, але треба перетерпіти сьогоднішній день точно”, — заявив Кирило Тимошенко.
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За його словами, планується до вечора або завтра зранку надати актуальну інформацію щодо відключень. Зокрема стосовно їхньої тривалості.
“Треба мінімізувати користування взагалі будь-якою електроенергією”, — додав він.
Заступник голови ОПУ наголосив, що мінімізування світла стосується також комерційних споживачів, а не тільки побутових.
У Києві, попри відключення, буде працювати метро, а тролейбуси вже здебільшого замінено автобусами. Також роблять “багато кроків”, щоб мінімізувати користування електроенергією у комунальних підприємствах.
“Найпершими, як ми кажемо, це стосується Києва і Київської області. Також обмеження введено у Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях. Це не відміняє того, що можуть бути введені екстренні відключення в інших областях, але поки що це стосується областей, про які я сказав”, — резюмував заступник голови ОПУ.
- Починаючи з 10 жовтня, росіяни атакували щонайменше половину теплових потужностей України, завдавши збитків на мільярди доларів.