В Україні 27 жовтня запровадять екстренні відключення електроенергії через влучання в один з об'єктів енергетичної інфраструктури. Обмеження введуть у Києві та області, а також у Житомирському, Чернігівському та Черкаському регіонах.

Про це повідомили під час етеру телемарафону.

За словами заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка, екстренні відключення світла є вимушеним заходом. Планувалося на цьому тижні запровадити зрозуміли графіки відключень, але через влучання плани змінилися, бо є дефіцит у центральній частині країни.

“Вони (екстренні відключення світла, – ред.) можуть бути довшими, ніж чотири години. На жаль, ми поки що не можемо спрогнозувати, скільки (часу триватимуть, – ред.) та за якими адресами і так далі. Це те, що ми хотіли зробити, але треба перетерпіти сьогоднішній день точно”, — заявив Кирило Тимошенко.

За його словами, планується до вечора або завтра зранку надати актуальну інформацію щодо відключень. Зокрема стосовно їхньої тривалості.

“Треба мінімізувати користування взагалі будь-якою електроенергією”, — додав він.

Заступник голови ОПУ наголосив, що мінімізування світла стосується також комерційних споживачів, а не тільки побутових.

У Києві, попри відключення, буде працювати метро, а тролейбуси вже здебільшого замінено автобусами. Також роблять “багато кроків”, щоб мінімізувати користування електроенергією у комунальних підприємствах.

“Найпершими, як ми кажемо, це стосується Києва і Київської області. Також обмеження введено у Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях. Це не відміняє того, що можуть бути введені екстренні відключення в інших областях, але поки що це стосується областей, про які я сказав”, — резюмував заступник голови ОПУ.