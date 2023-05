Джерело: BBC.

17 травня у Німеччині під час виступу Вотерс був одягнений у довге чорне пальто з червоною пов’язкою. На концерті він націлив на присутніх імітацію автомата.

За словами ексучасника Pink Floyd, його виступ мав на меті продемонструвати “протистояння фашизму”. Водночас речник німецької поліції Мартін Хальвег заявив, що розпочато розслідування.

“Одяг нагадує одяг офіцера СС”, — додав він.

На піджаку Уотерса була червона пов’язка з двома чорними схрещеними молотками на білому колі. Цей одяг він носив на попередніх шоу кілька років тому.

Продемонстровані символи схожі на ті, які ’являються на костюмах у фільмі 1982 року “Стіна”, заснованому на однойменному альбомі Pink Floyd і в якому знявся колега-музикант, який став активістом, Боб Гелдоф.

Боб Гелдоф грає рок-зірку, якому під час галюцинацій здається, що він нібито очолює фашистський мітинг.

Після розгляду звинувачень справа буде передана прокурору, який вирішить, як діяти далі.

Також під час виступу на великому екрані з’явилися імена кількох жертв режиму. Серед них була єврейська підліток Анна Франк, яка загинула в нацистському концтаборі під час Другої світової війни.

МЗС Ізраїлю розкритикувало музиканта в соцмережах.

“Доброго ранку всім, крім Роджера Уотерса, який провів вечір у Берліні (так, Берлін), оскверняючи пам’ять про Анну Франк і 6 мільйонів євреїв, убитих під час Голокосту”, – йдеться у повідомленні.

Пізніше музикант додав, що елементи його виступу, які були піддані сумніву, є “досить чітким виступом проти фашизму, несправедливості та фанатизму в усіх його формах”.

У межах своїх концертів він пускав надувну свиню, позначену зіркою Давида. Артист останніми тижнями подорожував містами Німеччини під час свого туру This Is Not A Drill.

Через суперечливі виступи Мюнхен і Кельн намагалися скасувати шоу. Цьому передувало те, що єврейські організації, такі як Центральна рада євреїв, звинуватили його в антисемітизмі. Уотерс заперечує звинувачення.

“Той факт, що деякі при владі в Німеччині та деякі за вказівкою ізраїльського лобі напали на мене, неправомірно звинувативши мене в антисеміті, і намагалися скасувати мої шоу, засмучує мене”, — заявляв Вотерс. “Прогулюючись по Мюнхену вчора вдень, я не міг позбутися відчуття, що перебуваю в присутності Старшого Брата. Це залишає неприємний смак”.