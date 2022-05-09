Про це повідомив Джеремі Кларксон на своїй сторінці в Instagram.
Позашляховики мають підвищену прохідність. Кошти для них збирали екстелеведучий та команда його нового шоу Diddly Squat Farm, також відомого як “Ферма Кларксона”. Завдяки цьому вони закупили пікапи Ford Ranger, Mazda BT-50 і Toyota Hilux.
Транспортні засоби вже передали Україні. В їхні кузови заздалегідь завантажили гуманітарну допомогу. Також автомобілі оснастили позашляховими шинами та лебідками.
Зазначимо, що Джеремі Кларксон підтримує Україну з перших днів активної фази війни. Він засудив російське вторгнення та неодноразово негативно висловлювався щодо Володимира Путіна та російського гонщика “Формули-1” Микити Мазепіна.
- Нагадаємо, лідер ірландського рок-гурту U2 Боно відвідав міста Буча та Ірпінь на Київщині.
- Поблизу Національного військово-історичного музею на Кріпосному провулку у Києві на тротуарі зробили виставку знищеної техніки російських окупантів. З експонатів, що привезли до Національного військово-історичного музею ЗСУ — хвіст літака СУ25 СМ. Це один з двох літаків, що бомбардували Ірпінь та Макарівський район 4 березня.