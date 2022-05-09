Автожурналіст Джеремі Кларксон разом із командою його нового шоу передали українцям позашляховики, якими будуть евакуювати мирних жителів. Колишній ведучий шоу Top Gear і зірка передачі The Grand Tour також організував збір гуманітарної допомоги.

Про це повідомив Джеремі Кларксон на своїй сторінці в Instagram.

Позашляховики мають підвищену прохідність. Кошти для них збирали екстелеведучий та команда його нового шоу Diddly Squat Farm, також відомого як “Ферма Кларксона”. Завдяки цьому вони закупили пікапи Ford Ranger, Mazda BT-50 і Toyota Hilux.

Транспортні засоби вже передали Україні. В їхні кузови заздалегідь завантажили гуманітарну допомогу. Також автомобілі оснастили позашляховими шинами та лебідками.

Зазначимо, що Джеремі Кларксон підтримує Україну з перших днів активної фази війни. Він засудив російське вторгнення та неодноразово негативно висловлювався щодо Володимира Путіна та російського гонщика “Формули-1” Микити Мазепіна.